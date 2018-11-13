Детскую команду КВН из Барнаула покажут по СТС

В ближайшие дни команда КВН из Барнаула «120dB» отправится в Москву для записи передачи на популярном телеканале СТС. Увидеть выпуск можно будет уже в феврале 2019 года.

Команду создали родители

Команда «120dB» была создана год назад по инициативе родителей учеников гимназии №69. Эту идею поддержали как сами школьники, так и руководство учебного заведения. Уже с первых выступлений команда, состоящая из учеников 6-9 класса, очень ярко завила о себе.

За плечами у ребят – победа музыкального Кубка Юниор-лиги КВН Алтайского края, гран-при Х Кубка молодого избирателя Барнаульской лиги КВН, второе место на Кубке КВН АГУ, третье место на Кубке администрации Барнаула Барнаульской лиги КВН, а также второе место на летнем Кубке Барнаульской лиги КВН. Эти победы сделали команду самой сильной и популярной не только в Барнауле, но и всем Алтайском крае.

– Дети сами придумывают шутки, репетируют выступления, занимаются актерским мастерством, ставят голос и многое другое. Все свободное от школьных занятий время они посвящают своей команде. Поэтому уже и добились значительных побед, – рассказывает Оксана Павлова, мама участника команды «120dB» Георгия Павлова.

Пригласили на СТС

На федеральный телеканал СТС ребят пригласили после их удачного выступления на восьмом международном фестивале детских команд КВН в Анапе. Однако для того, чтобы «засветиться» в телевизионной Юниор Лиге КВН, родителям необходимо было собрать 438 тысяч рублей, из которых 198 тысяч – перелет и 240 тысяч – организаторский взнос. Таких денег у родителей не было, и они приняли решение попросить помощи у крупных компаний Барнаула и властей. Время шло, а в ответ приходили лишь отказы. Даже комитет по делам молодежи городской администрации не смог выделить небольшую сумму.

«В связи с тем, что бюджет города на 2018 год и на плановый период 2019-2021 годов принят в условиях ограниченных финансовых ресурсов с предельным объемом дефицита, оказать финансовую поддержку команде КВН «120dB» не представляется возможным», - ответили в комитете родителям.

– Мы понимаем прекрасно, что сумма большая, и именно родители приняли решение участвовать в телевизионной Юниор Лиге КВН, но как же слова о том, что дети – это наше будущее и им нужно помогать, тем более в таких хороших начинаниях, – сетует Оксана Павлова.

К счастью, родители без посторонней помощи смогли собрать необходимую сумму. Уже на этой неделе барнаульские школьники отправятся в Москву для записи программы. «120dB» – это единственная детская команда КВН, которая представляет Барнаул и Алтайский край в телевизионных лигах Международного союза КВН, поэтому пропустить эфир ни в коем случае нельзя.

Справка КП

Почему команда называется «120dB»

Шум двигателей реактивного самолета составляет около 120 децибел. Ребята из школьной команды веселые, шумные и очень заводные! Именно поэтому при выборе названия для команды они остановились на «120dB», и теперь оправдывают его каждое свое выступление.

Шутки «120dB»

– Я тебя люблю и без тебя жить не могу. Ты что, влюбился? Тебе 11, мне 36, ну ты же понимаешь.

– Я понимаю, Мария Ивановна, но это же ваш последний шанс.

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– Помогите заложникам ЕГЭ!

– Мы же вам с материнским капиталом помогли!

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Современные родители не могут определиться, где лучше зарегистрировать сына – ВКонтакте или в квартире.

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Летящей походкой идет химик наш. Виной тому все С2H5OH.

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Знаете, честно говоря, немного волнуемся, потому что в первый раз выступаем в организации, где наши родители ни на что не сдавали деньги.