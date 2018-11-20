Сельским учителям массово урезают стимулирующие выплаты

Сельские школы Алтайского края в скором времени могут лишиться учителей. В этом учебном году им наполовину урезали стимулирующие выплаты, за которые они боролись несколько месяцев.

В частности такая ситуация сложилась в школе поселка Октябрьский Зонального района. Ранее это было самостоятельное учреждение образования, но почти год назад его сделали филиалом Зональной школы. С этого момента начались проблемы. Как рассказали «Бийскому телевидению» сами сотрудники, они связывают свои финансовые потери именно с оптимизацией.

Дефицит бюджета

Из чего же на самом деле состоит зарплата учителей? Это базовая часть, куда входит основная часть работы – то есть часы, отведенные на занятия, проверку домашней работы учеников и так далее. Также педагогам причитаются стимулирующие выплаты. Они начисляются за стаж, за открытые уроки, участие в семинарах и конкурсах, успехи учеников. На протяжении всего учебного года учителя копят баллы, которые потом переводятся в доплату. Однако все, чем педагоги занимались ранее, теперь обнулили.

Полгода зарплата приходила в полном объеме, но в октябре расчетные листы показали иную сумму. Как выяснилось, педагогам вполовину урезали стимулирующие выплаты, а также вычли надбавку, которую выдали в сентябре. В итоге за октябрь учителя получили только базовую часть. Чиновники объясняют изменения дефицитом бюджета.

- Я год работала на эту зарплату. Мне полагается надбавка 5200 рублей. Получается так, что больше всех работала и теперь у меня больше всех сняли, - рассказывает учитель математики октябрьской школы Светлана Гаврилова. – У нас никогда такого не было, чтобы забирали зарплату. Но это было пока мы были отдельной школой, а не объединенной.

И это еще не предел. Стимулирующие надбавки в некоторых случаях могут составлять до десяти тысяч рублей, а это уже ощутимая сумма.

Нарушений нет

В неприятной ситуации оказались сотрудники всех филиалов Зональной школы. При этом в комитете по образованию района проблем не видят:

- Никаких нарушений законодательства в этом нет. Заработная плата работникам выплачена, а стимулирующая часть – это премиальная часть. Она выплачивается только в том случае, если есть экономия фонда. А в данной ситуации экономии фонда не было.

Встает вопрос о том, как такое могло произойти? Неужели оплошность в документах совершил директор Зональной школы? Если это так, то каким образом управление образование принимало эти бумаги? И самый главный вопрос – вернут ли педагогам стимулирующие премии? Не до конца понятно, что будет на следующий год, ведь сейчас учителя в основном занимаются поиском новой работы и им не до зарабатывания «плюсиков».

«Бийское телевидение» направило в региональное министерство образования и прокуратуру Алтайского края официальный запрос, который должен прояснить ситуацию.