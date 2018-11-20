Звезды шоу-бизнеса поддержали затравленного барнаульского школьника

Сутки назад в интернете поднялась волна негодования по поводу ситуации произошедшей в барнаульской школе, где сверстники буквально затравили восьмиклассника. Теперь подростка поддерживают и обычные люди, и звезды российского шоу-бизнеса.

Одним из первых, кто отреагировал на этот пост, стал певец и автор песен Павел Руденко. Вчера он на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение к Дмитрию (имя школьника изменено. – прим.ред.).

- Это видео в поддержку Димы – обыкновенного мальчишки, восьмиклассника, который совсем недавно лицом к лицу столкнулся с травлей со стороны сверстников в 101-й школе города Барнаула, - говорит исполнитель. – Когда мама Димы обратилась к руководству школы за поддержкой, то там ей сказали, что виноват сам Дима. Мол, он очень резво реагирует на совершенно безобидные тычки и пинки со стороны одноклассников. Я считаю это полным издевательством над Димой и его близкими и не собираюсь оставаться равнодушным. Дима, если ты смотришь это видео, то знай: ты не одинок и за твоей спиной уже выстраивается огромная армия из людей, готовых поддержать тебя и твою маму. Я против насилия.

Лена КатинаФото: скриншот сайта

Кстати, с этого момента артисты создали несколько хэштегов в поддержку школьника. В том числе с его именем и #япротивнасилия. Акцию поддержала и бывшая участницы популярной группы t.A.T.u. Лена Катина. Кому как ни ей, молодой маме, понятна боль Ульяны, которая начала борьбу с системой ради благополучия собственного сына.

- Сегодня я хочу обратить ваше внимание на ситуацию, которая произошла с учеником 8Г класса школы-лицея №101 в городе Барнауле. Мальчик постоянно подвергался травле и унижениям со стороны учащихся той же школы. Дима, пожалуйста, не бойся обращаться за помощью к близким тебе людям: к семье, друзьям. Это не показатель слабости. Ты уже очень смелый, потому что ты боролся с этим всем сам. Также я хотела обратиться к учителям и, особенно к директору этой школы Василию Петровичу: пожалуйста, возьмите эти ситуацию под свой личный контроль, потому что мы – мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее, - говорит певица в своем видеообращении.

Арсений БородинФото: скриншот сайта

Также не смог остаться в стороне барнаульский исполнитель, бывший участник группы «Челси» Арсений Бородин. Как признался певец, когда-то в школе он сам был в подобной ситуации.

- Я хочу, чтобы ты знал, я прекрасно понимаю, что происходит у тебя на душе в данный момент. Когда-то давно я прошел тот же самый путь, что и ты, – поделился артист. – Сейчас самое главное – не поддаваться на провокации и беречь свою семью и свою маму. Также я хотел бы обратиться к директору школы-лицея №101 Михальчуку Василию Петровичу, который пустил ситуацию на самотек, подвергая опасности здоровье детей. Я хочу попросить вас взять ситуацию под личный контроль, пока еще ее можно решить мирным путем. Травить слабых, набрасываться и бить толпой, унижать своих одноклассников – это совсем не круто. Я против насилия.

Алексей МорозовФото: скриншот сайта

Помимо этого в поддержку восьмиклассника ролик записал и актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме «28 панфиловцев» Алексей Морозов:

- Я считаю, что один в поле воин, как совершенно справедливо написала твоя мама. К тому же я хочу, чтобы ты знал, что ты уже не один. Большое количество вменяемых людей тебя поддерживают в сложившейся ситуации. А на невменяемых лучше не обращать внимания и бороться с ними всеми существующими законными методами. Я с тобой! Я тебя поддерживаю! Я постараюсь сделать так, чтобы о твоей истории узнали, как можно больше людей. Ты держись, пожалуйста, будь смелым, будь сильным и будь справедливым. Как сказал замечательный писатель Александр Володин: «Правда всегда торжествует! Даже если она торжествует не сразу, а потом, но обязательно торжествует». Помни об этом, пожалуйста. Удачи тебе! – говорит актер.

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