Исповедь Мотузной: Я ждала удачного случая, чтобы уехать, и он наступил

Мария Мотузная рассказала, почему уехала из России и передумала просить политического убежища на Западе. Своеобразная исповедь опубликована в ее телеграм-канале.

Бывшая жительница Барнаула призналась, что решение покинуть страну было принято вскоре после того, как на нее завели уголовное дело из-за саркастичных картинок в соцсетях.

- После первых нескольких дней в слезах, я, поговорив с близкими, приняла решение уехать. Четкое и взвешенное. На тот момент не шло даже речи о пленумах Верховного суда и декриминализации. Это значило, что я не могла бы вернуться в Россию в течение пяти лет. Именно такой срок давности у статьи 282. Бросить все было тяжело, я тянула время, потом начался чемпионат мира по футболу и цены на билеты взлетели до небес, - пишет девушка. - Я ждала удачного случая, и он наступил.

Девушка покинула родной город 12 октября – в этот день у нее были съемки на телеканале "Спас". Это и стало поводом улететь.

- После съемок ко мне подошел один из сотрудников канала и дал номер телефона эксперта-лингвиста. Он сказал, что этой женщине год назад положили на стол мое дело. Она отказалась писать нужное заключение. Именно нужное, потому что цель была меня не осудить, а посадить. Это было для меня диким шоком. Я до сих пор не понимаю, где я так согрешила. Я поняла, что в покое меня не оставят. Не простят этой шумихи на весь мир.

Сам перелет был жутко нервным. Выходя из самолета, первое, что я увидела - двое полицейских у трапа, показывающих чью-то фотографию экипажу. Вы даже представить не можете, что я испытала. Эти минуты были самыми страшными в моей жизни. Я дышать перестала. В итоге они скрутили какого-то парня и увезли. Я провела ночь в аэропорту и улетела в Киев, - пишет девушка.

mari_frlv Буквально на днях мне подарили эту футболку, а вчера мои адвокаты разрешили мне пойти в ней на суд! Надеюсь я не разгневаю судью Футболку мне подарил чудесный @ksh_x_art

Дело весит в воздухе

Последнее слушание по делу Марии Мотузной состоялось 9 октября. Тогда суд вернул дело прокурору. Как пишет Мария, самое позднее 19 октября оно должно было быть в прокуратуре.

- Сегодня 12 ноября. Дело висит в воздухе между судом и прокуратурой. Это значит, что в любой день могут назначить суд, на который я не явлюсь и объявить меня в розыск, - считает девушка.

Мария собиралась провести в Киеве не больше недели.

- Я собралась в лагерь беженцев. Я была уверена, что там как минимум терпимо, что это временно, и я все выдержу. Квартира, в которой я жила, была оплачена до вторника. У меня не было денег ни улететь, ни жить дальше в Киеве. Я решилась и написала твит, потому что помощи больше ждать было неоткуда, - признается Мотузная.

После этого на «беженку» посыпался негатив от пользователей интернета. Еще в Киеве Мотузная писала, что не выходит одна из дома, потому что ей ежедневно приходят угрозы.

- Я была готова к хейту, но не в таких масштабах. Мне начали писать дико омерзительные, пошлые, обидные вещи. Глумиться над каждым твитом, даже не по теме. Чем я это заслужила? Я не сделала абсолютно ничего плохого. Когда я собрала деньги, я остановила сбор. Мне по сей день приходят сообщения с предложением помочь деньгами. И я их не беру. Мне нужно было не больше, чем на билет и первое время, - пишет Мария.

После этого Мария Мотузная удалила свою страницу в Твиттер, но через несколько дней снова его восстановила. Тогда же стало известно, что она передумала лететь в Европу:

- Со мной связались люди, которые меня отговорили. Предложили другие варианты. Я думаю, что я не виновата в том, что передумала. Я не знала многого, когда решалась на беженский лагерь. Сейчас я работаю над этими вариантами и скажу одно: уеду я 100%. Деньги на билет отложены.

Суд над МотузнойФото: Олег УКЛАДОВ

«Дико тяжело и нет никого рядом»

Сейчас Мария Мотузная по-прежнему находится на Украине.

- Я не могу найти жилье и не знаю, что со мной будет дальше. Мне дико тяжело и нет никого рядом. Здесь в магазинах уже стоят ёлочки и висят гирлянды. Каждый раз как представлю, что в Новый год буду не в Барнауле с родными, а одна в другой стране - слезы наворачиваются.

Отдельное спасибо людям, которые поддерживают меня, которые помогли собрать эти деньги. И да, ни один из тех, кто перевел мне деньги, не предъявил мне претензии. Об обмане и разводе кричали те, кто не дал ни копейки.

Наверное, я никогда не привыкну к тому, что мои твиты переделывают в обидные шутки. И сейчас, после этого поста будет новая волна. Я просто еще раз хочу сказать, подумайте, прежде чем пошутить или оскорбить. Для вас - это лайки. Для меня - это правда тяжело и больно.

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