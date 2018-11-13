2018-11-13T06:09:00+03:00
Здоровье

Грипп не за горами: как уберечься

В ноябре число заболевших вирусными инфекциями снизилось из-за школьных каникул
Дарья САВЕНКО
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По последним данным, против гриппа привиты свыше 891 тысячи человек.По последним данным, против гриппа привиты свыше 891 тысячи человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае снижается число заболевших ОРВИ – за прошлую неделю в поликлиники обратились менее 12,5 тысяч человек. Этому способствовали школьные каникулы.

Больных меньше

За неделю с 5 по 11 ноября 2018 года в Алтайском крае зарегистрировали 12 400 заболевших ОРВИ, а неделей ранее, с 29 октября по 4 ноября, таких было 13 200. По словам специалистов, на снижение числа заболевших повлияли школьные каникулы.

– Большинство заболевших ОРВИ – 70% – это дети. Это абсолютно нормально, так как у них не сформировался такой сильный иммунитет, как у взрослых, – рассказывает главный специалист по инфекционным болезням Алтайского края Валерия Шевченко. – На прошлую неделю пришлись школьные каникулы, поэтому и произошло снижение заболевших детей. Они были разобщены, и вирус так активно не передавался.

Вакцинация

В настоящий момент Алтайский край находится на уровне эпидемиологического порога. Вирусы гриппа в воздухе пока не циркулируют. По словам Шевченко, подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом прогнозируется в конце декабря-начале января, когда люди активно будут посещать места массового скопления людей, в частности, торговые центры.

По-прежнему, основной мерой профилактики гриппа является вакцинация. В Алтайском крае продолжаться она будет еще две недели. Напомним, что бесплатную вакцину могут получить медработники, учителя, педагоги и воспитатели, работники транспорта и коммунальной сферы, призывники, лица с хроническими заболеваниями, постояльцы домов престарелых, пенсионеры, достигшие 60 лет, беременные, а также детсадовцы, школьники и студенты, дети от шести месяцев.

По последним данным, против гриппа на Алтае привиты свыше 891 тысячи человек. Охвачено вакциной 37,4% населения Алтайского края. Всего же планируется поставить прививку 45%. Это позволит создать иммунную прослойку, которая сдержит распространение гриппа и ОРВИ.

Как уберечься от ОРВИ и гриппа:

– Соблюдать режим труда и отдыха;

– Сбалансировано питаться, включить витамины А и С (морковь, курага, авокадо, апельсины, лимоны и т.п.);

– Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;

– Носить одноразовую медицинскую маску в местах массового скопления людей;

– Регулярно умывать лицо, руки и промывать носовые пазухи.

При первых признаках простуды необходимо обратиться в поликлинику. Ни в коем случае нельзя самому себе прописывать лекарства и применять сомнительные народные методы в борьбе с ОРВИ.

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