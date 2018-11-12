Мария Мотузная решила остаться на Украине. Несколько дней назад бывшая жительница Барнаула, которую обвиняют в экстремизме за саркастичные картинки в социальных сетях, попросила у подписчиков денег на билет в Европу. Там она хотела искать политического убежища, но неожиданно передумала.

- Всем привет! Я жива, здорова. Спасибо всем, кто волновался и писал. Чуть позже все объясню, - написала Мотузная на своей странице в Твиттер.

Ранее девушка удалила профиль в соцсети, объяснив это волной негатива, которая на нее обрушилась после просьбы о деньгах на билет. Сейчас он восстановлен.

- Я практически купила билет, но мне написали многие уважаемые люди, которые отговорили ехать в европейский лагерь беженцев. Они убедили, что там чуть ли не хуже, чем в российской тюрьме. И предложили несколько других вариантов. Я буду получать визу, но пока не знаю, в какой стране. Может, просто поеду работать. Не планирую сидеть и получать пособие, чтобы ничего не делать. Хочу спокойно жить, работать и общаться с людьми. В Киеве мне очень комфортно из-за новых знакомых, из-за погоды, даже были мысли остаться, - прокомментировала свои решение Мотузная порталу TJ.

Кстати, сразу после переезда в Киев девушка писала, что не выходит одна из дома, потому что ей ежедневно поступают угрозы.

mari_frlv Мария Мотузная

- У меня просто невероятно ужасное моральное состояние, я вижу маму и друзей только по скайпу. Вы правда думаете, что это счастье, уехать одной в никуда? – писала девушка после переезда.

Напомним, в мае этого года в квартиру девушки ворвались с обыском силовики, а потом на нее завели уголовное дело по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Все дело в том, что на ее станице в «ВК» нашли саркастичные картинки с изображением Иисуса Христа и чернокожих. Дело получило широкую огласку. В результате Верховный суд РФ принял поправки в собственное постановление и разъяснил, как рассматривать подобные дела. На последнем заседании в октябре дело Мотузной вернули прокурору.

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