Алтайских «моржей» не будут наказывать за сгоревшую баню

В минувшие выходные алтайские моржи во время турнира на Пионерском озере спалили баню – старая постройка не выдержала жара и загорелась. К счастью, никто не пострадал. Как рассказывали очевидцы, до приезда пожарных, «моржи» пытались самостоятельно потушить возгорание, бегая с одним ведром от озера к постройке.

- Соревнования такого уровня должны проходить на гребном канале. А то получается, что нашей федерации 25 лет, а мы вынуждены проводить турниры безо всяких условий. Перед людьми стыдно. Пловцы приехали из других регионов, а у нас даже переодеться толком негде. Мы этот вопрос будем обязательно поднимать, - рассказал предводитель любителей купаться в ледяной воде Александр Зеленецкий.

После пожара один из представителей надзорных служб даже хотел написать на организаторов докладную за неудовлетворительную подготовку к соревнованиям.

Не секрет, что к «моржам» с их соревнованиями в крае относятся посмеиваясь, мол, все эти купания дело несерьезное. Хотя деньги им выделяют неплохие. Как рассказали в региональном управлении спорта и молодежной политики, край много лет поддерживает «Белых медведей». Только в этом году на их участие во всероссийских и международных турнирах было выделено 247 600 рублей.

Кстати, во время турнира на Пионерском озере даже не было стационарной машины скорой помощи на случай, если кому-то из купальщиков станет плохо. Это при том, что многие «моржи» уже преклонного возраста! Обеспечить присутствие медиков должна была федерация.

- Скорой надо платить. Слава Богу, еще никогда у нас на соревнованиях всех уровней ничего с участниками не случалось. Само озеро безопасное, утонуть там невозможно, если потребуется помощь врачей, они приедут в считанные минуты. К тому же у нас в федерации есть свои медики, а участники перед мероприятиями проходят комиссию, без справок не допускаем, - рассказал Зеленецкий.

Читайте также:

Алтайские «моржи» случайно сожгли баню на соревнованиях

Алтайские «моржи» случайно сожгли баню на открытии зимнего сезона. Традиционные ноябрьские соревнования по плаванию в холодной воде стартовали на Пионерском озере. Турнир должен был проходить 10 и 11 ноября, но случилась досадная неприятность (подробнее)