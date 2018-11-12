Барнаульцы против закрытия сервиса попутчиков BlaBlaCar

Жители Барнаула развернули нешуточный сетевой батл, узнав о возможной блокировке сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar в России. И хотя некоторые пользователи приводят массу аргументов в пользу рейсовых автобусов, большинство горожан все-таки успели распробовать преимущества портала. Они утверждают, что готовы идти на риск в определенных моментах, но при этом ехать с большим комфортом и дешевле.

В чем суть претензий в адрес BlaBlaCar

Как рассказала «КП» барнаульский юрист Анна Арехина, коллективный иск на BlaBlaCar, состоящий из 40 страниц, был подан в Таганский суд Москвы в начале ноября. Истец – компания «Транс Лайн» и присоединившиеся 27 перевозчиков добиваются запрета деятельности сервиса на территории России и блокировки сайта BlaBlaCar. Перевозчики уверенны, что сервис способствует процветанию нелегальных автоперевозчиков, уходящих от налогообложения.

- У практикующих юристов бытует мнение – если ты не высказал свою позицию на 4 листах, дальше ты уже вряд ли ее сможешь изложить. А здесь все 40 листов. Документ, конечно, подробный, понятный, но, на мой взгляд, приведенных аргументов недостаточно, чтобы выиграть дело, - сказала Анна Арехина.

В качестве аргументов «против» BlaBlaCar, истцы подробно описывают аварии с участием водителей, пользующихся сервисом.

- Но в ДТП могут попасть не только пользователи BlaBlaCar , - удивляется юрист. – Прямой связи я не вижу. Истцы ссылаются на то, что у водителей нет страховок. Однако они забывают о существовании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По словам Анна Арехиной, портал BlaBlaCar – обычная доска объявлений. Предъявляя к нему иск, это все равно, что требовать прикрыть Avito из-за того, что на нем что-то не то продали. Или блокировать WhatsApp потому, что им воспользовался преступник и назначил через него встречу с жертвой.

Юрист также предположила, что истцы могут на самом деле прекрасно осознавать бесполезность своего обращения в суд, но идут на это, надеясь привлечь к своим проблемам внимание властей.

Аргументы против BlaBlaCar

- Это, по сути, то же нелегальное такси, где вы не знаете состояние водителя, автомобиля, не знаете, сколько спал водитель перед поездкой и спал ли вообще. Вы не знаете, настоящие ли у него права, пил ли он перед поездкой. Водитель не отвечает за вашу жизнь и здоровье. Вы много чего не знаете, но доверяете ему свою жизнь. И делаете это только лишь потому, что «билет на автобус стоит на 100 рублей дороже и на машине на 2 часа быстрее», - написал в Фейсбуке пользователь под ником Yuriy Nikkto.

Аргументы за BlaBlaCar

- Помню лет 5-7 назад ехал в автобусе, который попал в аварию. Пришлось до города добираться на такси. Обратился на автовокзал за компенсацией, где мне сказали: «Вас в билете обслуживает ИП, мы никакого отношения к ним не имеем». Позвонил в ИП, там говорят: «Вы не пострадали, подумаешь 70 км до города не доехали, могли следующего автобуса дождаться, никто не заставлял вас на такси добираться». Так что ваша автобусная страховка маловероятна, если без жертв, - высказался Валера Вышебаба.

- Вот, например, надо вам попасть в 7 утра в Новосибирск. Это значит выезжать из Барнаула надо в 4 утра. Какой перевозчик повезет вас в такую рань? А я заберу за 400 рублей прямо из дома, - прокомментировал пост в Фейсбуке водитель Семен Шумилов.

Откровенные скептики

- Закрывалка не доросла... «Такси-Максим» душили-душили, душили–душили, а агрегаторы делятся почкованием и видели всех в гробу, - написал в комментариях к посту барнаулец Евгений Косса.

- Наш бизнес просто берет пример с государства, которое постоянно берет на вооружение запретительные способы управления экономикой, - считает Виктория Крахмалева.

- Раньше автостопщиков возили бесплатно и был драйв. Какая машина попадется? Куда довезет? И всегда можно было отказаться сходу от водителя на трассе. А «бла-бла» подорвал традицию - уже не нужно искать выгодное место на трассе, все через интернет и все за деньги. И в «бла-бла» пошло много бомбил. Просим вернуть старую романтику путешествия по трассе! – пошутил Константин Ермолин.