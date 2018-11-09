Таксист с оперным голосом стал звездой Youtube

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-09T08:19:02+03:00

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Таксист с оперным голосом стал звездой социальных сетей. Ролик, опубликованный на Youtube, разошелся по пабликам и набрал за короткое время несколько тысяч просмотров.

- Большое спасибо барнаульскому водителю такси Юрию за приятную поездку! Хороший водитель и замечательный певец! Оцените, - написала в сообществе «Барнаул 22» Елизавета Родина.

На ролике мужчина хорошо поставленным голосом исполняет песню Муслима Магомаева «Воспоминания».

Таксист красиво поет в Барнауле.Автор: Елизавета Родина

- А это точно не радио? – удивились пользователи в социальных сетях.

Оказалось, что все по-настоящему, а Юрий Михайлович – профессиональный певец. В свое время он закончил новосибирскую консерваторию и много лет проработал в Новосибирском оперном театре.

- Его зовут Юрий Пестерев, с недавних пор живет в Барнауле, жил в селе Новообинцево Шелаболихинского района, земляк мой. Очень хороший человек, - пишет Виктор Кесарев.

Сейчас мужчина на пенсии и в свободное время подрабатывает в такси.