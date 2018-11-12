Директор планетария: суд показал схему легализации контрафакта через Китай

Директор барнаульского планетария Павел Ягодкин подал апелляцию на решение суда, который признал его виновным в нарушении авторских прав, дав ему и его заму условный срок. Ягодкин осужден на 10 месяцев, Галина Шкловская – на 8 месяцев. Директор планетария категорически не согласен с приговором, требуя признать свою невиновность.

А кто отчуждал права?

- Считаю, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенно нарушен уголовно-процессуальный закон, - написано в апелляционной жалобе.

Согласно решению Октябрьского суда, Барнаульский планетарий демонстрировал 10 детских анимационных фильмов о космосе, нарушая авторские права гонконгской компании Fulldomе Film Society LTD. При этом потерпевшей стороной признана российская компания «Общество сферического кино», которая выступала в качестве дистрибьютора.

Сторона защиты при этом настаивает: компании Fulldomе Film Society LTD и «Общество сферического кино» не являются обладателями авторских прав.

- «Общество сферического кино» признали потерпевшим только на основании дистрибьюторского соглашения с компанией Fulldomе Film Society LTD, где она уверяет, что передает права «Обществу сферического кино». Но права передаются только по договору отчуждения исключительных авторских прав, который предоставлен не был, - сказал директор планетария.

Китай – место, где рождаются авторы

Мало того, сторона защиты считает, что приговор суда фактически узаконил ввоз контрафактной китайской продукции и показал схему его легализации.

- Схема такая: вы организуете в Китае какую-то компанию, она оформляет с вами дистрибьюторское соглашение, сказав, что передает авторские права вам. И все! То есть, если рассматривать решение прошедшего суда, на сегодняшний день таким образом можно узаконить через Китай любое произведение, любой фильм, любую фотографию, - удивляется Ягодкин.

По словам директора планетария, чтобы выпустить зарубежный фильм в прокат, необходимо уплатить таможенный сбор, предоставить прокатное удостоверение и договор отчуждения исключительного авторского права.

- Мы сделали адвокатские запросы во все таможни и получили ответ, что они не проходили таможенную декларацию. Минкульт тоже подтвердил, что эти произведения не задекларированы, прокатного удостоверения на них не выдавались, - говорит директор.

Ответы Микульта и таможни сторона защиты предоставила суду. Однако эти документы, по словам Павла Ягодкина, не были приняты в рассмотрение.