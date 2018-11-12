2018-11-12T11:09:20+03:00
Спорт

Мое тело – моя визитная карточка: в Барнауле определили лучших фитнес-спортсменов

Чемпионат края по модельному и атлетическому фитнесу прошел в Барнауле [фото, видео]
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу, который прошел в Барнауле 11 ноября.

В номинации «модельный фитнес» абсолютной чемпионкой ожидаемо для многих стала мастер спорта международного класса по атлетическому фитнесу Маргарита Гаркалина.

Чемпионат Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу 2018.

Девушка профессионально занимается атлетическим фитнесом более трех лет и за это время сумела добиться серьезных достижений. Достаточно сказать, что недавно она вернулась из Литвы, где стала чемпионкой мира.

– Какие-то прошлые заслуги - не повод расслабляться. Перед любыми соревнованиями есть легкое волнение, и это полезно для спортсменов. Не могу сказать, что очередная победа далась очень легко. Девочки, которые участвуют в чемпионате края, с каждым разом прибавляют, я искренне радуюсь за них, – рассказывает Маргарита о том, как ей далась очередная победа.

В номинации «фитнес бикини» абсолютной чемпионкой стала Яна Стрельченко. Для спортсменки это уже не первая победа. До этого она выигрывала краевые соревнования и была абсолютной чемпионкой на стартах российского уровня. Девушка говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом, в ее планах - участие в чемпионате мира.

– Отражение в зеркале – моя мотивация. Я вижу результат, он мне нравится. Я всегда и во всем стремлюсь к идеалу. Мое тело – моя визитная карточка, – рассказывает Яна о том, что ведет ее в зал за разом и заставляет добиваться все новых успехов.

Девушка рассказала, что ей нравится то, чем она занимается сегодня, но в перспективе она хотела бы реализовать свои возможности в модельном бизнесе.

В мужской части соревнований в номинации «культуризм-бодибилдинг» победу праздновал Юрий Карпов. Этот достаточно известный в крае спортсмен подружился с залом еще 16 лет назад. За это время он стал мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и мастер спорта по бодибилдингу.

В коллекции Юрия просто огромное количество достижений. В 2016 году ему удалось установить мировой рекорд в становой тяге по версии национальной ассоциации пауэрлифтинга России – 385 кг.

– Пауэрлифтинг и бодибилдинг уже давно стали для меня образом жизни. Не представляю, как может быть по-другому. Просто всегда хотелось выглядеть достойно, – говорит Юрий о своей мотивации.

В еще одной номинации «пляжный фитнес» абсолютным чемпионом стал Алан Салтыков. То усердие, которое спортсмен проявлял на тренировках, позволило ему добиться желаемого результата. Алан, как и многие другие спортсмены, не думает останавливаться на достигнутом, впереди у него новые старты и наверняка новые победы.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ Около 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Алтайского края по модельному и атлетическому фитнесу.

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