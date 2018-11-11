Барнаульцы остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Жители Октябрьского района Барнаула остались без тепла из-за аварии на теплотрассе.

Авария произошла в воскресенье днем, 11 ноября. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю сообщают, что информация о порыве поступила от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Барнаула.

- Около часа дня произошло повреждение теплотрассы диаметром 300 миллиметров по адресу: улица Горно-Алтайская, 6, - сообщают в ведомстве.

На место повреждения немедленно выдвинулись аварийные бригады, которые приступили к аварийно-восстановительным работам. На данный момент на ликвидации последствий задействованы более 20 человек и пять единиц техники. Среди них есть и специалисты от МЧС – шесть человек и две единицы техники.

На данный момент из-за аварии ограничили подачу тепла и горячей воды в более чем 50 жилых домов, детский сад, школу и поликлинику. По официальной информации авария произошла из-за сильного износа теплотрассы.

Как долго продлятся восстановительные работы пока не известно. Между тем, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 ноября, в Барнауле также будет холодно. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 25 градусов. Днем потеплеет до минус 14. Относительно ровной температура станет со вторника. А вот более или менее приятной атмосфера станет во второй половине недели: начнутся снегопады и потеплеет до минус 4 градусов.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда» - Барнаул», из-за резкого похолодания уже произошло как минимум две коммунальные аварии. Так в субботу прорвало трубу с холодной водой на улице Попова в районе дома 181 (Майонезный завод). Водой залило всю проезжую часть.

Еще один порыв произошел сегодня на Потоке. Там также произошло повреждение на трубе с холодной водой.