В Барнаул доставили икону священномученика Киприана и мученицы Иустины

В Барнаул из Ташкента доставили икону священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их святых мощей.

Икону торжественно встретили в столице Алтайского края в минувшую пятницу, 9 ноября. Она пробудет здесь до 8 декабря. Ее передали для поклонения верующим по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.

В пресс-службе Алтайской епархии сообщают, что уже составлен график пребывания иконы Киприана и Иустины с мощами в Барнауле. Прикоснуться к ней можно будет по следующим адресам:

- Покровский кафедральный собор – 9 - 13 ноября

- Иоанно-Богословский храм – 13 – 17 ноября

- Александро-Невский собор – 17 - 21 ноября

- Никольский храм – 21 – 23 ноября

- Казанский храм (Власиха) – 23 – 25 ноября

- Храм Петра и Павла (Южный) – 25 – 26 ноября

Помимо этого икона побывает и за пределами Барнаула:

- Храм Георгия Победоносца (Новоалтайск) – 26 ноября – 1 декабря

- Иверский храм (Белоярск) – 1 – 3 декабря

- Вознесенский храм (Заринск) – 3 – 7 декабря

- Храм Святого Духа (Тальменка) – 7 – 8 декабря

Справка

Киприан жил в III веке в царствование римского императора Декия. Он был языческим мудрецом. Он умилостивил жертвами князя тьмы, отдал ему во власть всего себя. Тот же дал ему в услужение полк бесов и обещал поставить князем по исхождении из тела. К нему многие обращались за помощью.

Однажды к нему пришел сын богатых и знатных родителей. Он сказал, что влюбился в девушку Иустину, но та его отвергла. Она сказала: «Жених мой – Христос; Ему я служу и ради Него храню мою чистоту».

Киприан попытался помочь молодому человеку: он посылал к девушке нечистых духов, которые должны были соблазнить красавицу. Но все было безрезультатно.

Раздосадованный своим поражением Киприан сам стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал на ее дом и весь город язвы и мор. Девушка усердно молилась и все это прекратилось. Киприан же прозрел и отрекся от дьявола, а местного епископа уговорил окрестить его.

А вот во время гонений на христиан Киприана и Иустину оклеветали и посадили в темницу. Святого велели повесить, а девушку – бить по устам и глазам. После этого их бросили в котел, но до этого кипящая вода не причинила им вреда. В конце концов их осудили на усечение мечом.

Видя неповинную смерть мучеников, воин Феоктист объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.

Священномученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик Феоктист умерщвлены в Никомидии в 304 году.