Алтайские «моржи» случайно сожгли баню на открытии зимнего сезона. Традиционные ноябрьские соревнования по плаванию в холодной воде стартовали на Пионерском озере. Турнир должен был проходить 10 и 11 ноября, но случилась досадная неприятность.

Растопленная в мороз банька, где грелись любители холодной воды после заплыва, не выдержала жара и вспыхнула. К счастью, никто не пострадал. Выручать «Белых медведей» приехали пожарные. Они в считанные минуты потушили огонь.

- Постройка старая, вот и задымилась. Там пламени-то толком не было, но соревнования пришлось приостановить. Пока вызывали пожарных, пока разобрались с огнем – на все нужно время, а людям даже согреться негде, но ничего, завтра соревнования продолжим! - пообещал главный алтайский «морж» Александр Зеленецкий.

Алтайские «моржи» случайно сожгли баню на соревнованиях.

Кстати, в заплыве приняли участие около 70 человек из Алтайского края, Новосибирской и Томской областей.

- Вообще, по-хорошему, эти соревнования должны проходить на гребном канале. А то получается, что нашей федерации 25 лет, а мы вынуждены проводить турниры без всяких условий. Мы этот вопрос будем обязательно поднимать, - сказал Александр Зеленецкий.

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