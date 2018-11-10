«Веселый молочник» покинул свою юрту на Алтае

- Сегодня переезжаем в квартиру над молочным цехом! Юрта, будем по тебе скучать! – написал на своей странице в «ВКонтакте» фермер Джастас Уолкер.

Напомним, алтайский сельхоздеятель с американским гражданством уже два года проживает в Солонешенском районе и строит молочный цех, где планирует выпускать натуральный сыр. Свое прозвище («Веселый молочник») Уолкер получил из-за заливистого смеха, которым щедро сдабривает свои видеовыступления на канале Youtube.

Дом Уолкера, здесь на первом этаже будут производить сыр.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фермер планировал достроить и запустить молочный цех уже в этом году. На первом этаже он хотел разместить само производство, а на втором – обустроить жилище своей семьи. В итоге к началу зимнего сезона успел сделать только второе. На своей странице в «ВК» «Веселый молочник» написал, что денег хватило только на квартиру.

Теперь американец говорит о полной готовности цеха только к весне следующего года. Он уже закупил для него простейшее оборудование, назвав его «общепитовским». Фермер планирует производить сыр в основном из козьего молока, но не отрицает, что возможны и вариации из коровьего. В планах – изготовление моцареллы, феты, рикотты, сулугуни и феты.

Жена Уолкера Ребекка прощается с юртой.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати

«Веселый молочник» с удовольствием пользуется интересом к своей персоне и за возможность наблюдения за своей жизнью размещает на территории своей фермы волонтеров. Они бесплатно помогают ему со строительством и в сельскохозяйственной работе. Сразу же после публикации Уолкера о переезде появился комментарий его подписчика Степана Дремина:

- Свято место пустовать не будет! Волонтеры, есть свободные места на «Ферме Мечты» Джастаса Уолкера!