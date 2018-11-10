ДТП в Барнауле с участием двух автобусов: на месте работают МЧС, полиция и медики

В субботу, 10 ноября, в 13 часов 28 минут на пересечении проспекта Ленина и улицы Германа Титова напротив «Семейного бигса» произошло ДТП с участием двух автобусов 57 и 35 маршрутов и автомобиля Volkswagen Amarok.

Сейчас на месте происшествия работают МЧС, полиция и медики.

- Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Титова. Предварительно установлено, что столкнулись автобусы «Скания» под управлением водителя - женщины, 1974 года рождения, «Мерседес Даймлер Бенц» под управлением водителя - женщины, 1969 года рождения и автомобиль «Фольксваген», под управлением водителя - мужчины, 1964 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Фольксваген» и водитель автобуса «Скания», пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия, - прокомментировали в городском управлении ГИБДД.

ДТП в Барнауле с участием двух автобусов.Со страниц vk.com/barneos22. Видео: Михаил Владимирович

- Я была в 35 автобусе. На повороте то ли в нас врезались, то ли автобус в кого-то врезался. Многие пассажиры упали, начали панику поднимать из-за водителя. Он, похоже, был без сознания. Потом я вышла, - написала в сообществе «Барнаул 22» Валерия Шумская.

- Я ехала в 57-ом автобусе. 35-ый врезался в джип, а он, в свою очередь, отлетел в наш автобус, - рассказала Валерия Кот.

Как пишут пользователи социальных сетей, в аварии пострадал водитель автобуса 35 маршрута. Предположительно, у него повредился глаз от осколков стекла.