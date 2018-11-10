В Барнауле установили памятник императору Петру I

В Барнауле накануне Дня сотрудника органов внутренних дел открыли памятник императору Петру I. Он установлен при входе юридического института МВД.

- Это знаковое событие в год 300-летия российской полиции. Именно Петр I в 1718 году учредил должность генерал-полицмейстера. Это решение стало поворотным моментом в развитии полицейского ведомства как особого учреждения в системе государственных органов, - рассказали в краевом управлении МВД.

Украшают монумент знаменитые слова российского самодержца: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности».

Памятник установили у БЮИФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудников и обучающихся с праздником поздравил начальник института полковник полиции Сергей Буряков. Он отметил, что образовательная организация свыше шестидесяти лет готовит высококлассных специалистов. За эти годы путевку в самостоятельную профессиональную жизнь получили более 35 тысяч защитников правопорядка.

- Мы гордимся нашими выпускниками и дорожим славными традициями, заложенными разными поколениями сотрудников и ветеранов образовательной организации, - сказал Сергей Буряков.

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