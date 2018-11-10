2018-11-10T12:00:57+03:00
Общество

В Барнауле улицу Попова залило водой в мороз

На участке произошел порыв водопровода
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: скрин пабликаФото: скрин пабликаФото: со страницы vk.com/incident_22
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Субботнее морозное утро в Барнауле началось с коммунальной аварии. Порыв произошел на улице Попова в районе дома 181 (Майонезный завод). Вода вышла на поверхность и залила проезжую часть. Отмечается, порыв произошёл не на теплосетях, соответственно, на поверхности оказалась холодная вода.

Потоп в Барнауле на Попова.

- Произошло повреждение на водопроводе. Сигнал о выходе воды на поверхность поступил примерно в 8.30. Бригада оперативно выехала на место. Спустя час, повреждение удалось локализовать. Сейчас специалисты работают над устранением повреждения, - рассказала пресс-секретарь барнаульского Водоканала Наталья Эргарт.

Из-за аварии без воды остались 12 административных зданий.

Фото: Лариса Кошкина

Фото: Лариса Кошкина

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, на месте дежурят два наряда дорожно-патрольной службы. Они следят за безопасностью на участке и регулируют дорожное движение.

- Ограничено движение транспортных средств в обе стороны, во избежание заторных ситуаций, просьба к водителям заранее выбирать возможные пути объезда, - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: Лариса Кошкина

Фото: Лариса Кошкина

Не исключено, что приченой коммунальной аварии стало резкое похолодание. Накануне в Камне-на-Оби возле дома на улице Колесникова 213 прорвало центральный водопровод. В результате затопленной оказалась улица и дома. Предположительной причиной также называют резкое понижение температуры. Как пишут «Каменские известия», не выдержала задвижка водовода в колодце, в результате произошел порыв.

В Барнауле улицу Попова залило водой в мороз.Видео: Лариса Кошкина

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