2018-11-16T11:15:52+03:00
Происшествия

Массовое столкновение семи автомобилей произошло на Алтае

В результате аварии погибла женщина
Анна СЕМИНА
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Авария на Чуйском трактеАвария на Чуйском тракте
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Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на алтайской трассе в пятницу утром, 16 ноября.

В краевом ГИБДД рассказывают, что авария случилась около 9.50 по местному времени.

- На 167 километре автодороги Р-256, недалеко от поселка Среднесибирский Тальменского района, водитель микроавтобуса Hyundai, ехавший со стороны Новосибирска, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, - говорят в ведомстве.

Авария на Чуйском тракте

Авария на Чуйском тракте

После этого по инерции произошло столкновение еще пяти автомобилей, которые ехали в попутном направлении. На данный момент известно, что пассажирка микроавтобуса получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина погибла до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель Hyundai госпитализирован.

Авария на Чуйском тракте

Авария на Чуйском тракте

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия. Они обеспечивают безопасность движения на частке трассы и попутно выясняют все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Алтайского края еще раз предупреждает водителей о необходимости соблюдения скоростного режима. Также не забывайте о безопасном интервале, особенно в период неблагоприятных погодных условий, который в данный момент складывается в регионе (снег, метель).

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