Пенсионерке, ставшей бомжом после займа у микрофинансистов, разрешили перезимовать в тепле

70-летняя Алефтина Веснина из Барнаула, обязанная выселиться из своей квартиры, может остаться в тепле до весны. Суд Октябрьского района принял решение об отсрочке ее выселения.

Напомним, одинокая пенсионерка потеряла жилье после займа в «Сибирской народной казне». Руководство «народной казны» вежливо подводило пожилых людей к тому, чтобы те в обмен на займ подписали договор купли-продажи квартиры. Ласково убеждали, что это чистая формальность.

И доверчивая Веснина попалась на удочку. Вскоре новый владелец к ее ужасу потребовал покинуть квартиру, пенсионерка и не догадывалась, что ее жилье перепродали.

В августе этого года алтайский суд не встал на защиту обманутой пенсионерки. Пожилая женщина должна выселиться на улицу вместе с двумя кошками. В нынешнем судебном заседании суд согласился с доводами Татьяны Паниной, адвоката «Ассоциации по защите прав заемщиков» и предоставил отсрочку.

- Мы предоставили данные, что пенсия Весниной не позволяет снимать жилье. Просили учесть возраст и то, что человек болеет рядом хронических заболеваний и требуются еще средства на лечение, - комментирует Татьяна Панина.- Позиция прокуратуры тоже была четкой: как пожилой человек должен в зиму искать жилье?

Отсрочка на выселение одинокой бабушки будет действовать до 30 апреля. Между тем, в Барнауле идет расследование уголовного дела по статье «мошенничество», где подозреваемый - руководитель микрофинансовой организации, выдавшей кредит пенсионерке.

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