Балобана с Алтая продали арабскому шейху за 42 тыс. долларов

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-09T07:05:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пакистане браконьеры поймали сокола-балобана, который был выпущен на волю на Алтае, и продали его в одну из арабских стран за 42 тысячи долларов.

В начале июня этого года 19 птенцов из питомника «Алтай-Фалькон» и московского «Витасфера» подсадили в гнезда диких пар балобанов. Взрослые птицы восприняли «подкидышей» как своих собственных детей и стали ухаживать за ними. В конце июня пяти птенцам, в том числе и родившимся в барнаульском питомнике, аккуратно надели специальные передатчики, которые позволяют отслеживать их перемещения. Стоимость такого прибора составляет порядка 200 тысяч рублей. Он очень легкий и никакого дискомфорта птицам не доставляет.

В начале октября один из балобанов, преодолев через горы свыше 2,5 тысячи километров, прилетел в Пакистан. Там птица и попала в руки браконьеров. Вскоре с нее сняли навигатор и продали в одну из арабских стран за 42 000 долларов, что составляет порядка 2,73 млн. рублей.

- Для представителей Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара соколы являются показателем статуса, и они готовы заплатить любые деньги за то, чтобы заполучить балобана. Для жителей бедных азиатских регионов это практически стало «золотой жилой», - рассказывает директор «Алтай-Фалькона» Виктор Плотников. - Богатые шейхи хотят зрелищ и устраивают соколиную охоту, для того чтобы посмотреть, как эта статная и грациозная птица пикирует и хватает острыми когтями свою добычу.

Денежки

На легальном рынке, через питомник, самцов соколов-балобанов продают за 65 тысяч рублей, самок - за 325 тысяч рублей. Были исключительные случаи, когда за птицу предлагали 100 тысяч долларов - 6,5 млн. рублей.