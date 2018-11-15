2018-11-15T13:55:14+03:00
Общество

Заготовку новогодних елей в Алтайском крае начали еще в октябре

В декабре на продажу выставят около 28 тысяч хвойных деревьев
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Елки начнут продавать в декабреЕлки начнут продавать в декабреФото: Олег УКЛАДОВ
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Новый год не за горами! А значит, скоро начнется предпраздничная суета, в которой важно не забыть о новогодней елке. Оказывается, в Алтайском крае часть хвойных деревьев уже заготовлена и дожидается своего часа.

Как выяснилось, новогодние елки в нашем регионе начинают заготавливать еще в октябре, когда нет морозов. В некоторых случаях для подготовки к празднику используют вершины хвойных деревьев. Основной ствол идет на другие цели. Также заготавливают и молодые деревца, в рамках работы по осветлению, прочистке и прореживанию лесов.

– Заготовленные ели и их вершины складируют для реализации в предновогодний период. Заготовку елей в зимний период «Алтайлес» и арендаторы лесных участков не проводят в связи с тем, что на морозе древесина становится хрупкой и теряет свой товарный вид при рубке и дальнейшей транспортировке, – рассказал заместитель начальника управления лесами министерства природных ресурсов и окружающей среды Алтайского края Андрей Стрелковский.

В ведомстве добавили, что в текущем году «Алтайлес» планирует реализовать около 3 тысяч новогодних елей, а арендаторы лесных участков – более 25-ти тысяч.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, к 1 декабря в краевом центре утвердят схему размещения елочных базаров. После этого будет объявлен конкурс для розничных продавцов. Торговля новогодними елками ориентировочно начнется 15 декабря. Сколько будут стоить новогодние деревья в этом году, пока неизвестно.

Что ждет за незаконную рубку деревьев?

За незаконную рубку деревьев с нанесением ущерба лесам в размере более 5 тысяч рублей согласно статье 260 УК РФ могут наложить штраф до 500 тысяч рублей. В зависимости от тяжести преступления предусмотрено и лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

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