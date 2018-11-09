Худшие из худших: алтайские города оказались в хвосте рейтингов по дорогам, отдыху и спорту

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-08T20:56:14+03:00

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Рубцовск наконец-то занял лидирующие позиции! Причем сразу в двух рейтингах, которые составил портал Domofond.ru. Оценки городам России (от 1 до 10 баллов) ставили сами горожане. Увы, достижение сомнительное, ибо проявил себя «город тракторов» как лидер среди худших.

В первом рейтинге горожане оценивали состояние дорог и доступность парковок. Здесь, как вы уже догадались, худшим признан Рубцовск (150-е место из 150-ти). По количеству заработанных от своих жителей баллов город не дотянул даже до «двойки», получив 1,9 балла. Немного лучше обстоят дела с дорогами в Бийске, который занял 110-ю строчку и получил 4 балла. Лучшие позиции среди алтайских городов у Барнаула. У него 39 место и 4,9 балла. Лучшим в России по качеству дорог признан Грозный (6,8 баллов), затем идет Геленджик, который получил чуть меньше - 6,8 баллов, на третьей позиции – Тюмень (6,7 баллов).

В рейтинге оценки развитости инфраструктуры для спорта и отдыха городов России Алтайский край вошел в тройку худших вместе с Ростовской областью и Камчаткой. Рубцовск здесь опять в хвосте, город стоит на 147-м месте (4,3 балла), заняв четвертое место с конца (здесь тоже 150 городов). Он опередил Волокаламск из Московской области и два города Ростовской области – Новошахтинск и Новочеркасск. Бийск – тоже в числе худших, он занимает 123 место (5,2 балла). Барнаул – 43-ю позицию и 6,2 балла.

Комментарии экспертов

Депутат АКЗС Александр Молотов:

- Не совсем понятен инструментарий рейтинга: сколько человек было опрошено, какие методики в нем использовались… Поэтому трудно судить о его репрезентативности. Но то, что в Рубцовске проблемы с дорогами – ни для кого не секрет. Ни для власти, ни для самих жителей города. Не знаю только, действительно ли они самые плохие в России. Когда я был в Волгограде несколько лет назад, мне показалось, что там дороги после бомбежки, не иначе. Такое впечатление, что их не реставрировали со времен Сталинградской битвы. Все-таки думаю, явно Рубцовск не последний здесь, есть сомнения в рейтинге. В целом в крае есть положительная динамика в развитии дорог. Что касается спортивной инфраструктуры, то проблемы, конечно, есть. Надеемся, что с приходом нового губернатора, который уделяет спорту много внимания, у нас появятся новые учреждения, будут отреставрированы старые.

«Красный блогер» Юрий Красильников:

- Рубцовск – умирающий город, его ждет судьба Детройта, который превратился в руины после того, как в нем свернули автомобильное производство. Когда в Рубцовске было тракторное производство, город жил, в нем строились и садики, и больницы… Производства не стало – город начал умирать. А средства федеральных программ по развитию инфраструктуры городов не доходят до людей в Рубцовске.