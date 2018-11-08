СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-08T11:48:55+03:00

В Барнауле второй раз за год подняли тарифы на тепло Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Барнауле на 2,67% увеличился тариф на тепло. Со 2 ноября потребители ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 платят за гигакалорию 1827,32 рублей. Но для некоторых горожан тариф не только не увеличился, но и стал меньше почти в два раза.

Решение об изменении тарифа приняло управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на заседании 31 октября 2018 года. Как рассказали в ведомстве, связано это с актуализацией схемы теплоснабжения города Барнаула. Ее утвердили до 2033 года. Согласно приказу управления, теплоснабжающая организация МУП «Энергетик» утратила статус единой теплоснабжающей организации и вошла в состав «Барнаульской генерации» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) . По закону, все потребители, которые находятся в зоне деятельности одной организации, должны получать тепло по единому тарифу. Именно это и произошло с пятницы, 2 ноября.

С 1 июля 2018 года «Барнаульская генерация» утвердила тариф на теплоснабжение на уровне 1779,69 руб./Гкал. Таким он должен был оставаться до 31 декабря этого года. Однако после поглощения МУП «Энергетик» возникла необходимость уровнять тариф, в результате он стал 1827,32 руб./Гкал.

Отметим, что у МУП «Энергетик» с 1 июля 2018 года тариф составлял 3092,41 руб./Гкал. Организация обеспечивала теплом жителей поселка Южный — это почти 20 тысяч человек и еще порядка 4 тысяч точечных абонентов по всему городу. Так как «Энергетик» теперь относится к «Барнаульской генерации», то для этих абонентов тариф снился и теперь составляет 1827,32 руб./Гкал.

Действовать такой тариф будет до конца 2018 года. Вероятно, что 1 января 2019 года произойдет традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ.