Цены на проезд в Барнауле могут поднять на два рубля

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-07T11:21:50+03:00

Перевозчики надеются, что решение будет принято уже к новому году

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Барнаульские перевозчики снова попросили поднять цены на проезд. Если власти удовлетворят их просьбу, стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти на два рубля. Перевозчики надеются, что решение будет принято уже к новому году.

- Проблема серьезно обострилась после того, как выросли цены на топливо. Сейчас у нас нет возможности закупать новый транспорт, хотя автопарк изношен на 80 процентов. Мы даже не можем себе позволить покупать запчасти. Зимой сход транспорта с маршрутов будет только расти – техника будет чаще ломаться в мороз. Люди будут вынуждены дольше стоять на остановках. Сейчас начнутся холода – это значит, что нужно переходить на зимнюю солярку, которая дороже, - рассказал исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

Помимо изношенной техники есть большая проблема кадров. По словам Николая Долженко, сейчас нехватка шоферов составляет 40 процентов. Основная причина в маленьких зарплатах - водители в Барнауле получают в среднем около 18-20 тыс. рублей в месяц. Хотя, как утверждают источники «КП», некоторые предприятия платят своим сотрудникам порядка 30 тыс. рублей в месяц.

По словам представителя перевозчиков, сейчас себестоимость поездки составляет около 30 рублей. Кроме того большая часть пассажиров приходится на пенсионеров, которые покупают проездной за 430 рублей, хотя его себестоимость давно перевалила за 1 тыс. рублей. Компенсировать убытки, по идее, должен муниципалитет, но эта система, по словам перевозчиков, дает сбои.

- После всех наших просьб краевые власти увеличили компенсацию за провоз льготников на 200 рублей. Кроме того, мы перебросили сейчас ряд техники и водителей с пригородных маршрутов на город. Это позволит ненадолго стабилизировать ситуацию, но без помощи властей отрасль может встать. Если это случится, запустить ее снова будет гораздо сложнее, чем принять какие-то меры сейчас, - говорит Долженко.

Свести концы с концами можно не только за счет повышения платы за проезд.

- Есть много вариантов, как решить проблемы транспорта. Как минимум, увеличить в бюджете расходы на поддержку, - рассказал Долженко. – В соседних регионах – Новосибирской и Кемеровской областях – цены на проезд ниже краевых. Там власти помогают обновлять автопарк. У нас такого нет. Мы предлагаем рассмотреть варианты приобретения техники вскладчину между перевозчиками и городом или предоставить льготные кредиты на покупку транспорта, чтобы часть выплат брало на себе государство, - рассказал Николай Долженко.

Напомним, в последний раз цены на проезд поднимали в декабре 2016 года вместе с введением электронных проездных. Почти половина надбавки ушла на оплату обслуживания системы безналичного расчета.

В горадминистрации точных сроков о принятии решения о повышении платы за проезд не озвучили.

- Обращение поступило еще весной. Сейчас вопрос рассматривается в правительстве, пока никакого решения не принято, - сказали в пресс-службе мэрии.