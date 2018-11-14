2018-11-14T16:20:58+03:00
Происшествия

Алтайских полицейских подозревают в издевательствах над мужчиной на костылях

Проверку проводят как в самом ведомстве, так и следственный комитет
Анна СЕМИНА
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Полицейские пнули мужчину и протащили по землеПолицейские пнули мужчину и протащили по землеФото: скриншот видео
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Алтайских полицейских подозревают в издевательствах над мужчиной на костылях. Предположительно, инцидент произошел в городе Горняке.

- В сети Интернет был опубликован видеоролик, на котором, предположительно в городе Горняк, люди одетые в форму полиции, применяют физическую силу к человеку с костылями. Для выяснения обстоятельств произошедшего начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян назначил служебную проверку, которую будут проводить сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности главка, - говорят в ведомстве.

Избиение полицейскими в Горняке.

Судя по видео, которое сегодня появилось в сети, между полицейскими и неизвестным мужчиной произошел конфликт, а после того, как инвалид упал, ему не просто не помогли подняться. Наоборот. Один из стражей правопорядка сначала пнул его, а затем волоком потащил с дороги на обочину.

В том случае, если в результате проверки станет ясно, что люди в форме действительно несут службу в полиции, то их привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также накажут и их непосредственных начальников.

Помимо этого, данным роликом уже заинтересовались следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. По факту избиения полицейскими мужчины начата доследственная проверка.

- В рамках проверка будут установлены обстоятельства произошедшего, а также будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников полиции, применившим к мужчине физическую силу, - говорят в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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