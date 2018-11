Сергею Лазареву в Барнауле подарили траву

Популярный исполнитель Сергей Лазарев во вторник, 13 ноября, представил в Барнауле свою новую программу «N-tour». После шоу поклонники завалили его цветами и подарками.

Боролся за Дворец спорта

Это было непростая задача для организаторов – привезти Сергея Лазарева в Барнаул. Изначально его выступление должно было состояться во Дворце зрелищ и спорта, однако несколько месяцев назад стало известно, что его закрывают. Все назначенные на этой площадке концерты один за другим начали переносить в другие залы. Шоу Лазарева было последнее. Так что организатор до последнего надеялась на благосклонность суда, но он оказался непреклонен. Дворец спорта так и не открыли. Слишком много нарушений безопасности в нем выявили.

Поделиться видео </> x HTML-код Концерт Сергея Лазарева в Барнауле.Анна СЕМИНА

Как накануне рассказал сам исполнитель, он лично участвовал в «борьбе» за самую большую концертную площадку Барнаула.

- Мы тоже включились в проблему. И до последнего думали, что все разрешится, но, к сожалению, Дворец спорта действительно был закрыт и мы были вынуждены перенести шоу на другую площадку. Но, слава Богу, концерт не отменили и он сейчас проходит, - сказал Лазарев на сцене. – Я хочу принести извинения за задержку концерта, которая была связана с тем, что кто-то покупал билеты во Дворец спорта, кто-то покупал сюда. Конечно, было непросто свести все воедино, но, тем не менее, все удалось: я здесь, вы здесь, и у нас прекрасно проходит вечер.

Шоу Сергея ЛазареваФото: Анна СЕМИНА

Действительно, несмотря на то, что организаторы после всех перипетий сдвинули начало концерта с 19 часов на 19.30 – специально для того, чтобы зрители смогли определиться с новыми местами, и не было конфликтных ситуаций, на входе все равно образовалась пробка и не все попали в зал вовремя. Из-за кулис в этот момент зазвучал голос самого Лазарева:

- Уважаемые друзья, приносим свои извинения, но концерт немного задерживается, так как не все зрители зашли в зал. На входе большой затор. Нам важны все, нам важен каждый зритель. Концерт скоро начнется, - объявил артист.

Шоу Сергея ЛазареваФото: Анна СЕМИНА

Вижу всех

Основная часть шоу состояла из песен с нового альбома артиста «В эпицентре». Он исполнил уже ставшие известными композиции «Так красиво», «Шепотом», «Сдавайся», «Идеальный мир», а также «You are the only one», «Весна», «Это все она», «Даже если ты уйдешь», «Прости меня», «7 цифр», «Lucky stranger», «Вспоминай», «В самое сердце» и многие другие. Часть старых он исполнил в новой интерпретации.

- Я надеюсь, вам нравится все, что вы видите на сцене, потому что мы сами с большой любовью и с большим удовольствием дарим шоу своему зрителю и делаем максимально от нас зависящее, чтобы наш зритель улыбался, радовался, удивлялся, - говорил Лазарев. – Сегодня мы показываем шоу, которое сами обожаем всей душой. Мне безумно приятно, что вы так громко реагируете на него. Спасибо!

Поделиться видео </> x HTML-код Концерт Сергея Лазарева в Барнауле.Анна СЕМИНА

Кстати, были в программе и отступления. В этом плане Барнаулу повезло. Лазарев исполнил новую песню «Холодный ноябрь». Она только-только попала в ротацию на радио и ранее в туре он ее не исполнял. Сам артист признался, что это порыв души.

- Несмотря на то, что на улице холодный ноябрь, здесь такая жаркая обстановка. Все потому, что от вас исходит такая невероятная энергетика. Где бы вы не сидели: в партере, на балконе… В любом случае, я каждого из вас чувствую, каждого слышу и вижу. И даже тех, кто не аплодирует, тоже вижу, - пошутил артист. – А сейчас сюрприз. Новая песня. Захотелось ее исполнить именно для вас.

Шоу Сергея ЛазареваФото: Анна СЕМИНА

Уже после того, как шоу закончилось, зрители долго не отпускали самого артиста и его команду. Несмотря на то, что Лазарев заранее просил не дарить ему подарки и цветы, а перевести деньги на благотворительность (хотя и такое тоже было), отпустить его из Барнаула с пустыми руками поклонники не смогли. Ему презентовали набор с собранной на Алтае травой (ее можно использовать в качестве чая), мед и шапку с эксклюзивной надписью: «С любовью из Сибири».

- Барнаул, спасибо огромное за невероятный прием. Спасибо за концерт всем, кто был на нем. Вы невероятно крутые. Нам очень понравилось! А уже завтра мы выезжаем в Новокузнецк, - говорит артист в видеопослании, опубликованном на его странице в Instagram.