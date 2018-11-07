Алтайские самородки выступили на Вавиловском фестивале гармонистов

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-07T12:46:28+03:00

3-5 ноября в Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов. Давно такого доброго праздника не видел Алтай, ведь гармонь для русского человека – не просто инструмент, это песня его души. И хотя находилось достаточно скептиков, которые не верили в успешность проекта, фестиваль состоялся, да как! Три дня концерты гармонистов проходили с аншлагом. Первый день – на усадьбе «Сокол» в Усть-Убе, второй – в клубе села Ая, третий – в Алтайском. Музыкантов вызывали на бис и никак не хотели отпускать со сцены. Организаторы уверенны – на следующий год публики будет еще больше!

То, что выше коммерции и амбиций

Альбина Богочанова, исследователь русской культуры и организатор фестиваля, не один год вынашивала идею Вавиловского фестиваля, но все никак не удавалось ее воплотить в жизнь. И вот случилось, нашелся единомышленник – Игорь Кравченко, директор усадьбы «Сокол», который поддержал идею фестиваля. Дело пошло! Корреспонденту «КП» он признался – к нему подходили друзья-бизнесмены и спрашивали: «Зачем ты это делаешь? В чем твоя выгода?» Тогда он просто пожимал плечами, не зная, что ответить, а позже понял – идея возрождения русской культуры гораздо выше коммерческой выгоды.

Для гармонистов фестиваль стал глотком воздуха и редким шансом поделиться мастерством друг с другом. А это значит, что их творчество не уйдет в забвение. Да и обычная публика – сельчане и даже городские гости усадьбы откровенно радовались и интересовались всем, что происходило вокруг. Поймав всеобщую эйфорию, публика отплясывала и пела русские народные наравне с артистами. Отметим, что на празднике, кроме концертов проходили вечерки, народные гуляния и дегустации традиционных русских закусок. Поэтому обстановка располагала к душевному общению.

«Вавиловская игра» живет

Немного о главных героях фестиваля – гармонистах. Многие из них – не профессиональные музыканты, но настоящие виртуозы своего дела. Считается, что лучшие среди них вовсе не те, что получили хорошее профессиональное образование, а «слухачи», люди, научившиеся играть подбором. Такой гармонист отличается своим особенным почерком, свободой игры, умением импровизировать. Таким был и Николай Вавилов. Простой рабочий человек без двух пальцев на одной руке (потерял во время ремонта машины) виртуозно играл на гармони и прославлял Алтай по всему миру.

О его манере исполнять наигрыши говорили как об «особенной, хлесткой». Приехав с Волги, он наложил на знаменитый волжский стиль сибирский, тем самым создав свою собственную «вавиловскую игру». Теперь игра Николая Вавилова живет в его учениках и продолжателях дела – Александре Ларине, Иване Ковшове, Дмитрии Бандяеве… Да, пожалуй, нет таких гармонистов, которые бы остались в стороне от неподражаемой вавиловской игры и не взяли у музыканта что-то для себя.

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов..Видео: Анна Адамайтес

Важно!

На фестивале Николая Вавилова посмертно наградили медалью «Народный гармонист России». Награду с благодарностью приняла вдова Николая Николаевича Валентина Петровна Вавилова.

Справка «КП»

В празднике приняли участие ведущие гармонисты Барнаула, Бийска, Змеиногорского, Благовещенского, Бийского, Залесовского, Зонального, Третьяковского, Чарышского районов Алтайского края. А также творческие коллективы: «Тальяночка», народный хор русской песни «Русь», «Лад», «Играй, тальянка русская», «Обертон», «Радость», «Радуга сердец». Почетным гостем фестиваля стал ансамбль народной песни «Россияночка» (г. Москва). Соорганизаторами праздника выступили администрация Алтайского района и Алтайский государственный дом народного творчества.

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае впервые прошел Вавиловский фестиваль гармонистов.Фото: Анна АДАМАЙТЕС