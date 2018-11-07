Требуется свежая рыба: барнаульцев просят помочь пеликанам-потеряшкам

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-07T11:37:01+03:00

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Пеликаны, которых спасли алтайские орнитологи под Алейском, сейчас находятся в спецприемнике и остро нуждаются в еде - ежедневно на шесть ртов требуется до 15 кг рыбы.

Спасенные

Видео из Центра помощи диким и экзотическим животным.Огромное спасибо всем откликнувшимся, пеликан активно ест рыбу которую вы нам принесли и уже чувствует себя лучше!

Птиц нашли на водоеме около поселка Заветы Ильича в конце октября. Вероятно, что пеликаны потеряли ориентир и не понимали, куда лететь дальше. С каждым днем на улице становилось все холоднее, да и сильный ветер не давал подняться в небо. Птицы были обречены на гибель. Но на помощь пернатым пришли сотрудники организации помощи диким животным Барнаула «Ноев Ковчег» - провели спасательную операцию и поместили пеликанов в спецприемник.

- Птицы чувствуют себя хорошо. Единственная проблема – это корм. Едят пеликаны очень много – за раз я отдаю им пять килограммов рыбы. Кормить их приходится три раза в сутки. Чтобы прокормить шесть птиц, нужно около 15 килограммов рыбы, - рассказывает руководитель организации помощи диким животным «Ноев Ковчег» Артем Кучер. - Нам нужна абсолютно любая рыба. Можно даже не целую, а части – кишки, головы, хвосты. Самое главное, чтобы она была свежая.

По словам Артема, накануне волонтеры и рыбаки принесли рыбы, которой хватит на две с половиной недели, однако впереди долгая и холодная зима, поэтому корма нужно много. Вскоре пеликанов в приемнике станет больше – еще двое пеликанов остаются под Алейском. Сейчас разрабатывают план по их спасению. Помимо этого, уже в эту пятницу, к птицам привезут сородича из соседнего региона.

Фото из Центра помощи диким и экзотическим животным

Новый житель

Еще одного отбившегося от стаи пеликана обнаружили недавно на реке Алчедат (Кемеровская область) местные жители. У него практически не осталось сил, чтобы греться и добывать себе еду. При этом птица сильно исхудала. В начале этой недели ее выловили и отправили в Центр сохранения биоразнообразия Кемеровского государственного университета. Специалисты приняли решение отправить его к сородичам в Барнаул. Уже в пятницу пеликана привезут к нам. Орнитологи отмечают, что пеликаны – птицы стайные, поэтому общий язык найдут сразу.

- Весной мы планируем выпустить пеликанов на волю и будет лучше, чтобы до того времени они как можно меньше контактировали с людьми. По этой же причине мы не передали их в зоопарк. Они должны бояться человека, иначе мы их выпустим, а они будут за всеми гоняться по озеру и выпрашивать рыбу, - рассказал орнитолог Алексей Эбель.

Мало кто знает, что в Алтайском крае помимо лебединого заказника есть и пеликаний. Находится он в Бурлинском районе. Там птицы гнездятся уже порядка 20 лет.

- Пеликаны живут на озере среди зарослей, и с берега можно увидеть только как утром и вечером они летят на кормежку. Близко увидеть пеликанов можно, только подплыв на лодке. Так как это заказник, то на моторных лодках там плавать запрещено всем, кроме егеря, а грести два километра на веслах – нелегко, поэтому туристов туда приезжает не так много, как на лебединый заказник.

Важно!

Если у вас есть возможность помочь пеликанам свежей рыбой, можно приносить ее в организацию помощи диким животным «Ноев Ковчег». Телефон для связи: 8-962-802-54-57. Группа «Вконтакте»: vk.com/kovcheg_brn

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