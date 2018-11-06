Мария Мотузная попросила у подписчиков денег на билет в Европу

6 Нояб. 12:37 2018-11-07T08:04:30+03:00

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Мария Мотузная из Барнаула, обвиненная в экстремизме и оскорблении чувств верующих, попросила денег у своих подписчиков на билет из Киева.

- Друзья. Я до последнего не хотела писать этот твит, но у меня нет другого выбора. Сейчас я оказалась в крайне трудной жизненной ситуации. Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать последний рывок. Во вторник у меня самолёт. Мне нужны деньги, чтобы улететь из Киева, - написала девушка в своем Twitter.

Ей нужно было около 34 тыс. рублей на билет, плюс 100−200 евро на первое время. Через несколько часов необходимая сумма была собрана.

Предположительно, девушка собирается попросить убежища во Франции. Сама Мотузная никак не комментирует конечный пункт назначения, сообщив, что планирует улететь в Западную Европу и остановиться в лагере для беженцев. Вылет был запланирован на 6 ноября.

- Страна, в которую я еду — без шенгена никак. Чтобы его получить, нужен ВНЖ Украины. Поэтому я лечу транзитным рейсом в безвизовую страну для россиян, но пересадка будет в нужной мне стране, где я и сдамся, - написала Мотузная.

Напомним, в мае этого года в квартиру девушки ворвались с обыском силовики, а потом на нее завели уголовное дело по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Все дело в том, что на ее станице в «ВК» нашли саркастичные картинки с изображением Иисуса Христа и темнокожих. Дело получило широкую огласку. В результате Верховный суд РФ принял поправки в собственное постановление и разъяснил, как рассматривать подобные дела. На последнем заседании в октябре дело Мотузной вернули прокурору.

mari_frlv Мария Мотузная

16 октября Мария Мотузная, несмотря на подписку о невыезде, уехала в Киев, написав об этом в соцсетях:

«Это не выбор, это начало пути. Отсюда безопасно можно хоть куда».

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Эта история началась в мае 2018 года. Тогда в квартире Мотузной прошли первые обыски, а девушке были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям (далее).

«Блин, отвалите»: Мария Мотузная пришла на суд в дерзкой футболке

Надпись на футболке по мотивам одной из картинок, за которые ее судят: Иисус говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек некуда девать уже ***** [блин] ***** [отвалите]» (далее).

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- Я собиралась уехать с первого дня. Просто не было возможности. Я не готова ставить на себе эксперименты а-ля помилуют/посадят. И мне безумно смешно, что началась кампания ботов и проклятий в мой адрес (подробнее)