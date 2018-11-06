Один погиб, полсотни ранено: На ноябрьских праздниках произошло больше 200 аварий

6 Нояб. 11:15 2018-11-07T08:04:30+03:00

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Ноябрьские праздники закончились в Алтайском крае немыслимым количеством аварий. С 3 по 5 ноября в регионе зафиксировали 234 аварии. Из них 32 случая с пострадавшими – 50 ранено, один погиб, врезавшись в дом.

Один из самых жестких случаев произошел 4 ноября на выезде из Славгорода в сторону Хабаров. Водитель не справился с управлением и влетел в металлический столб. К счастью, сам он не пострадал, а вот автомобиль восстановлению не подлежит – машину буквально разорвало пополам.

Фото: Антон Абросимов

3 ноября на выезде из Бийска занесло фуру, в которую влетело несколько автомобилей.

- На трассе полный фарш, народ бьется. Трасса очень скользкая. Фуру занесло, она перегородила дорогу, другие машины не справились с управлением. Мы проезжали мимо, "Газель" просто в заправку влетела, - рассказал «КП» Павел Малков.

- Пострадало 26 машин, наша восстановлению не подлежит. Минимум двое человек пострадали, один из них семилетний ребёнок, его увезли на скорой. У меня, кажется, перелом руки, - писала с места аварии Виталина Селиверстова.

С трассы слетел автобус

А уж сколько было тех, кто просто слетел с трассы – не пересчитать.

- Я был в большом шоке, когда трасса, начиная с Большевички, была покрыта корочкой льда, но наши люди летели там под 80 км! Потом потащило бензовоз, при обгоне, но великий профи дальнобойщик машину кое-как выровнял, и через минуту снова шел на обгон, - рассказывали очевидцы.

Другой случай произошел в Павловском районе. В ночь на 6 ноября пассажирский автобус оказался в кювете. Как рассказали «КП» перевозчики, в автобусе, следовавшем в Яровое, находились шестеро пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Их пересадили в следующий автобус, они добрались до места назначения с небольшим опозданием.

Фото: Светлана Старостенко

- Каждый автобус оснащен системой навигационного контроля. Когда что-то происходит в пути, информация сразу поступает на пульт диспетчера. Совместно с перевозчиками решаем, что можно сделать, нужна ли помощь или перевозчик справится сам, например, быстро предоставит новый транспорт. Никого в беде не бросают, - рассказал начальник отдела по организации перевозок Барнаульского автовокзала Виктор Прозоров.

Не гоните!

Из-за опасной обстановки на дорогах увеличили число экипажей ДПС.

- Сотрудники ГИБДД проводят мониторинг состояния проезжей части, наличия ДТП, оказывают помощь автомобилистам, попавшим в сложную дорожную ситуацию, - рассказали в ведомстве.

Дороги чистят в усиленном режиме, но, судя по числу аварий, безопаснее от этого на трассах не становится.

Фото: Виталий Фетисов

- Настоятельно рекомендуем в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок, - говорят в ГИБДД. - Если поездку отложить нельзя, просьба быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Мнение

Сергей Поспелов, известный спортсмен-автомобилист:

- Такое дикое количество аварий на дорогах можно легко объяснить тем, что водителей стали хуже подготавливать в автошколах. Нынешние автомобилисты не представляют устройства автомобилей, не могут адекватно оценивать дорожную обстановку и, как следствие, выбрать безопасную скорость. Я уже не говорю о том, что большинство не понимает, за счет чего происходит сцепление с дорогой – купили зимние шины и думают, что будут ездить на ней, как летом. Надо соображать, а не давить на газ!

Как погодка

Печальные новости для автомобилистов: мерзопакостная погода продержится до конца рабочей недели. По данным сервиса «Яндекс Погода», в среду и четверг температура воздуха будет держаться на уровне -1…0 градусов.

По прогнозу, в крае ожидаются снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица. Утром в пятницу нас ждет снегопад, который почти полностью прекратится ближе к вечеру вместе с похолоданием. В ночь на воскресенье придет первый мороз. По данным «Гисметео», в Барнауле столбик термометра опустится до -25.

ДТП под БИйском.Видео: Паша Малков

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