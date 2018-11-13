Китайцы едут учиться алтайские ВУЗы из-за хорошей экологии в регионе

Обычно, когда в студенческой аудитории появляются гости, происходит какое-то оживление. Студенты из Китая, обучающиеся в Алтайском государственном университете, журналистов «Комсомолки» встретили очень сдержанно. После приветствия они с присущим им усердием продолжили заниматься своими переводами.

Учеба превыше всего

– Каждый китаец понимает, что хорошее образование практически гарантирует нормальную работу с достойной оплатой труда. Я считаю, что именно поэтому наши студенты из Китая очень серьезно относятся к учебе. Одно из главных качеств китайских студентов – это усидчивость, – рассказывает заведующий кафедрой востоковедения исторического факультета АлтГУ Дмитрий Глазунов.

Уже на протяжении месяца он занимается с иностранными студентами по направлению зарубежное регионоведение. Дмитрий Александрович объяснил, что студенты из Китая приехали в Барнаул благодаря «Шанхайской организации сотрудничества». По сути, это известный всем обмен студентами. Пока китайская молодежь обучается у нас, наши парни и девушки получают образование в Поднебесной.

Образование дает им шанс на хорошее положение в жизни.Фото: Олег УКЛАДОВ

Студенты, которые приехали в Барнаул из Китая в этом году, уже неплохо владеют русским языком. Стоит сказать, что мы общались без переводчика и за редким исключением достаточно хорошо понимали друг друга.

По мнению Дмитрия Глазунова, ребята из Китая, которые выбирают для обучения Барнаул, делают это как минимум по двум причинам. Считается, что именно у нас гораздо лучше относятся к иностранцам, а во-вторых, для китайцев очень важна экология.

– Пока наши студенты из Китая действительно сосредоточены на учебе, но совсем скоро они будут включаться в остальные сферы жизни нашего вуза, будут и петь, и танцевать. У нас уже запланирован день, когда ребята получат возможность в стенах университета приготовить блюда своей национальной кухни, – продолжает рассказывать Дмитрий Глазунов.

По мнению преподавателя, подобные мероприятия помогают иностранным студентам адаптироваться, лучше узнать друг друга и наладить контакты с местной молодежью.

В разговоре о том, что принципиально отличает студентов из Китая от российских ребят, Дмитрий Глазунов рассказал, что китайцы никогда не станут обсуждать политику своей страны.

Китайские студенты, как правило, с большим интересом относятся к российской культуре.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также китайские студенты необычно ведут себя на дорогах. Они привыкли, что в Китае водители массово пренебрегают правилами дорожного движения. В связи с этим в Барнауле часто можно увидеть, как автомобиль останавливается у пешеходного перехода, а китайцы все равно не решаются переходить дорогу.

Еще китайские студенты, как правило, с большим интересом относятся к российской культуре. Многие из них с удовольствием посещают кино и барнаульские театры.

О двух столицах, рыбе и косметике

Аньци уже пять лет изучает русский язык. Девушка рассказывает, что начала этим заниматься у себя на родине в Пекине.

– Я не случайно начала изучать русский язык. Мне очень нравится ваша страна и культура. Именно поэтому я решилась приехать в Барнаул. Надеюсь, что это поможет мне еще лучше овладеть русским, – говорит Аньци.

Девушка рассказала, что три года назад она побывала в Москве. И заметила, что в России жизнь в столице и в провинции действительно очень отличается. Студентка из Китая рассказала, что Пекин и вся страна в целом имеют собственный колорит, но такого разделения как у нас на Москву и все, что находится за МКАДом, в Поднебесной никогда не было.

Аньци, как и другие студенты из Китая ее группы, находится в Барнауле всего месяц, но этого времени хватило девушке для того, чтобы сделать выводы о туристической привлекательности нашего города.

Иероглиф "Счастье"Фото: Олег УКЛАДОВ

– Я считаю, что Барнаул мог бы представлять интерес для туристов, в том числе из Китая, но вашему городу еще нужно развивать инфраструктуру. А вообще мне уютно здесь находиться. Жизнь у вас точно спокойнее, чем в Пекине, – продолжает делиться своими мыслями Аньци.

Также девушка рассказала, что успела побывать в Барнауле в нескольких торговых центрах. Ее приятно удивили цены на косметику, оказывается, у нас они в два раза ниже, чем в Китае.

Также Аньци порадовало, что в Барнауле продается много разной рыбы. Оказывается, девушка любит готовить рыбные блюда. О русской кухне она отзывается с восторгом. Говорит, что очень нравится курица с картофелем.

По поводу будущего Аньци уже твердо решила, что несмотря на любовь к России, она точно будет жить и работать в Пекине. Девушка говорит, что там вся ее жизнь, родители, друзья. В нашу страну она и впредь хотела бы приезжать в гости и как можно чаще.

О футболе и балете

Цю Синкай приехал в Барнаул из китайского города Чанчунь. В будущем молодой человек мечтает работать дипломатом. Он надеется, что ему удастся значительно улучшить свои знания русского языка за то время, пока он находится в нашей стране.

– Помимо русского языка мне интересно изучать и регионоведение. В Барнауле я оказался не случайно. Алтай – это очень интересное место в Азии. Рядом Китай, Казахстан, Монголия, – размышляет Цю Синкай.

О России студент из Поднебесной говорит в восторженных тонах и называет нашу страну своей второй родиной.

– Когда шел чемпионат мира по футболу, я и мои друзья болели за Россию. У нас в Китае шутят, что население нашей страны почти 1,5 миллиарда человек, но при этом у нас не могут подыскать 11 человек, которые бы хорошо играли в футбол. Теперь я знаю, что подобные шутки были и в России, но сейчас ваша сборная хорошо выступает, – продолжает Цю Синкай.

Цю Синкай хочет стать дипломатомФото: Олег УКЛАДОВ

Студента из Китая в Барнауле удивило то, что люди еще рассчитываются наличными. В его стране даже в общественном транспорте можно расплатиться с помощью смартфона.

На вопрос о том, нравятся ли ему русские девушки, Цю Синкай смущенно улыбнулся, и сказал, что русские девушки красивые, но он приехал в нашу страну со своей подругой и старается обращать внимание только на нее.

Еще Цю Синкай рассказал, что в Барнауле успел сходить в драмтеатр на гастроли балета «Спящая красавица».

– Вот где настоящее искусство! – поделился молодой человек своими впечатлениями от увиденного.

Цю Синкай сказал, что пока у него было малого свободного времени, но в дальнейшем он хотел бы как можно лучше узнать Барнаул.