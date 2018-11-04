Машину разорвало пополам в Алтайском крае

4 Нояб. 14:11 2018-11-07T08:04:30+03:00

Водитель, возможно, был пьян, и он чудом не пострадал [фото]

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ДТП, в результате которого напополам разорвало ВАЗ, произошло сегодня, 4 ноября в Алтайском крае. Авария случилась на выезде из Славгорода в сторону села Хабары.

- По непроверенной информации, водитель в момент аварии находился в машине один. Очевидцы предполагают, что он был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщается в паблике «Барнаул 22».

Фото: Антон Абросимов

В Управлении ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили, что в автомобиле был один человек. Также уточнили, что ДТП произошло утром - в 6. 50 в районе одного из домов по улице Шоссейная.

- Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершил наезд на препятствие, - рассказали в полиции (судя по фото, этим препятствием стал столб контрольно-пропускного пункта).

Что удивительно, автомобилист в этой аварии не пострадал, хотя машина, само собой, восстановлению не подлежит. Он покинул место ДТП, но сотрудники ГИБДД его задержали. От медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Фото: Антон Абросимов

- Сейчас сотрудники полиции проводят разбирательство по этому факут. В отношении водителя составлен административный материал за отказ от медосвидетельствования и за оставление места ДТП, - сообщили в УГИБДД.

Отметим, это уже не первое серьезное ДТП в Алтайском крае за последние двое суток. И причинами аварий стали не только сложные погодные условия, но и нетрезвые водители, которые не смогли справиться с управлением.

Фото: Антон Абросимов

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