Ани Лорак участнице «Голоса» из Барнаула: «Вы зажигалка!»

4 Нояб. 06:42 2018-11-07T08:04:30+03:00

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19-летняя Валерия Бугорская прошла в следующий этап популярного шоу "Голос" на Первом канале.

Валерия исполнила песню "Каждый раз" популярной молодежной певицы Монеточки. Чем вызвала бурю эмоций от рэпера Басты – он единственный из членов жюри нажал на красную кнопку и повернулся. А потом подпевал девушке. Теперь Валерия попадет в его команду.

Валерия Бугорская. Каждый раз - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 7.

Остальные члены жюри тоже похвалили нашу землячку, но была и критика.

- Песня классная. Исполнена на «четверочку». Почему Василий повернулся? Мне кажется, ему просто нравится песня, - сказал Сергей Шнуров.

- Мне нравится песня, ирония, легкость, трагизм, счастье, - ответил Баста.

- А ты слышал диапазон, которого нет? – уточнил Шнур.

- А зачем он нужен? Сергей, у вас же тоже нет диапазона, но вы же как-то поете, - съязвил рэпер.

Валерии Меладзе высказал мнение, что многие из тех, кто услышал эту композицию впервые, скажут, что раньше песни были лучше:

- А сейчас непонятно ни черта – ни мотива, ни текста. Но лет через 10, я думаю, песня станет такой же классикой, как и остальные. Музыка должна отстояться. Но самое главное, что вы исполнили ее искренне. А все остальное ерунда.

Ани Лорак понравилось веселое настроение девушки.

- Я думаю, что на это и среагировал Василий (Баста, - прим. ред.) Вы зажигалка!

Баста вручил Валерии букет белых роз, а она, в свою очередь, обняла и поблагодарила каждого члена жюри.

- Я повернулся, потому что не поверил, что здесь может прозвучать эта песня. Я был приятно удивлен и обрадован. Это бомба, я безумно счастлив, что это происходит здесь и сейчас, - добавил рэпер.

За кулисами ведущий Дмитрий Нагиев тоже обнял и поздравил девушку и сравнил ее с кыштымским карликом Алешенькой.

- Все его обсуждают, что это за явление такое. И тебя теперь будут обсуждать, это точно! Ты пошутила, прикололась, и это получилось. Ты большая молодец, благодарю тебя за смелость, - сказал шоумен.