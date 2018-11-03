Главный алтайский полицейский о кадрах: сейчас нам не хватает 500 человек

3 Нояб. 07:07 2018-11-04T09:20:35+03:00

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Недавно назначенный начальник регионального главка МВД Андрей Подолян дал первую пресс-конференцию и рассказал об обстановке в регионе.

Про кадры

По его словам, сейчас в крае нехватка полицейских составляет чуть больше 500 человек.

- Это рабочий недокомплект, на уровне среднего по стране. Пока это не вызывает тревоги. Во многом это связано с кадровыми перестановками. Сейчас мы пытаемся оптимизировать работу по привлечению кадров. Мы активно работаем с военными комиссарами, которые только приходят с армии и могут работать в системе МВД. Также ведется пропаганда среди учащихся юридических вузов, - рассказал Андрей Подолян.

Что касается увольнений из МВД, по словам полицейского, большинство сотрудников уходят на пенсию по выслуге лет.

- Есть и неприятные моменты. За текущий год 62 сотрудника были уволены из подразделений с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции». Большая часть из них была выявлена подразделениями собственной безопасности, - прокомментировал полицейский.

Про самоубийства

Последние несколько лет то и дело становится известно о самоубийствах в рядах МВД. Среди жертв суицида и полицейские Алтайского края – летом в Ханты-Мансийском автономном округе на рабочем месте свела счеты с жизнью уроженка Барнаула Кристина Альховская, в сентябре стало известно о самоубийстве оперуполномоченного из Шипуново. В прошлом году в лесу было найдено тело участкового Сергея Данько. По данным «КП», вероятнее всего, парень покончил с собой – в результате экспертиз версия с убийством не подтвердилась.

По словам полицейского, по сравнению с прошлыми годами таких случаев не стало больше, но о них стали чаще говорить.

- Сейчас такое время, что каждое происшествие молниеносно попадает в сеть. Что касается предупреждения таких ЧП, на стадии отбора кандидатов для работы в органах сегодня каждый третий отсеивается при приеме из-за здоровья и не подходящего психофизиологического состояния, - рассказал полицейский.

Как сообщил начальник главка, в процессе работы в полиции также происходит оценка состояния сотрудников.

- Есть такая практика изучение психологического климата в коллективе. Штатные психологи выезжают в подразделения и проводят анонимное анкетирование личного состава, чтобы выявить недовольство и тех, кто на грани. По итогам их работы соответствующие рапорты подаются руководству. Работа в органах действительно очень напряженная, а нагрузка высокая, - рассказал Андрей Подолян.

Про резонансное ДТП

Значительная часть вопросов, прозвучавших от представителей СМИ, касалась резонансных ДТП в Барнауле. Напомним, в октябре на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия водитель BMW X6 на огромной скорости проехал на красный цвет и протаранил легковой автомобиль, в котором находились пять человек. В результате погибли две маленькие девочки и женщина, двое мужчин до сих пор в больнице.

После происшествия на проспекте Ленина постоянно дежурят сотрудники ГИБДД.

- Ежедневно на проспекте Ленина дежурит 5-6 экипажей ДПС, они будут там находиться до тех пор, пока мы не увидим, что на участке действительно снизилась аварийность. Также изменена схема работы светофоров. Теперь в «зеленый коридор» можно попасть только, двигаясь со скоростью 40-50 километров час. Если автомобиль едет быстрее, он будет вынужден останавливаться на каждом перекрестке на красный свет. Также принято решение об использовании мобильных средств фиксации нарушений, - рассказал начальник главка.