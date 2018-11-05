В программе «Алтайской зимовки-2018» появились горы, пещеры и катание на коньках

5 Нояб. 04:00 2018-11-07T08:04:30+03:00

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Первый зимний праздник «Алтайская зимовка» в 2018 году пройдет с 29 ноября по 2 декабря. Основные и самые интересные мероприятия ожидаются 1 декабря. Главная площадка фестиваля на сей раз переедет из Барнаула в Алтайский район на территорию туркомплекса «Бирюзовая Катунь», где в первый день зимы откроется новый туристический сезон.

По словам организаторов праздника, для них новая площадка – своего рода эксперимент, однако они надеются, что он придется людям по вкусу. На «Бирюзовой Катуни» специально для любителей активного отдыха зальют большой каток, на котором можно будет покататься как на своих коньках, так и на арендных. Также поблизости располагаются знаменитые Тавдинские пещеры, которые будут открыты для посещения. Туристам стоит учесть, что в пещерах есть места, где нужно идти буквально на корточках. Так что одеться на праздник лучше тепло и в то же время спортивно. Идеально подойдут лыжные костюмы.

На «Бирюзовой Катуни» будут работать детские и взрослые аниматоры, несколько фотозон, включая «четвероногих» - с живыми хасками и маламутами. Для ребятишек будет открыт детский городок, ледяная горка. О питании и других простых человеческих нуждах здесь тоже позаботились – отапливаемые помещения предусмотрены.

На празднике будет организована фотозона с собаками.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Отметим, что на главную площадку «Алтайской зимовки» можно будет добраться как своим ходом, так и на туристических автобусах. Уже сейчас можно приобрести как однодневные, так и двухдневные туры с посещением Лебединого озера. Стоимость однодневных туров – примерно от 1100 рублей. Двухдневная программа обойдется в сумму от 3000 руб. Вход на праздник бесплатный.

Праздник посвящен прилету лебедей на Алтай.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Программа праздника «Алтайская зимовка-2018»

30 ноября:

10.00 – 20.00: Ярмарка сувениров (Барнаул, пр. Ленина, 10, ТД «Ультра»);

15.00: Выставка фото «Живая природа Алтая» (Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, ГМИЛИКА).

1 декабря:

10.00 – 16.00: Соревнования рыбаков – блесна, мормышка (Барнаул, Новосибирский тр, 23, СДЮШОР по гребле им. К. Костенко);

10.00 – 16.00: Праздничная программа в турцентре «Горная аптека» (музей и ресторан) «Теплый прием» (Барнаул, ул. Ползунова, 42);

10.00 – 18.00: Выставка музея «Мир камня» «Каменный иней» (Барнаул, ул. Ползунова, 39);

10.00 – 20.00: Ярмарка сувениров (Барнаул, пр. Ленина, 10, ТЦ «Ультра»);

11.00 – 15.00: Фестиваль скандинавской ходьбы (Яровое, ул. Ленина, 19, сан. «Химик»);

11.30 – 15.00: «Гонки мотолыжных экипажей» (ГЛК «Змеиногорский» Змеиногорский р-он);

12.00-15.00: Праздник «Зимняя сказка» (Бийский р-он, с. Полеводка, парк «Легенда»);

12.00: Соревнования по лыжным гонкам (Алтайский район, с. Алтайское, биатлонный комплекс «АлтайSKIй»);

12.00 – 15.00: Праздник «Снегириада в Салаирской тайге» (Заринский район, ст. Тягун, турбаза Berloga);

12.00 – 17.00: Фестиваль «Снежный ком» и соревнования по горным лыжам (Белокуриха, ул. Славского, 77, горнолыжный комплекс «Благодать»);

12.00 – 18.00: Турнир по хоккею – мужской, региональный (Белокуриха, ул. Соболева, 9а, ДЮСШ «Факел»).

Праздник на «Бирюзовой Катуни» 1 декабря:

12.00 – 18.00: Мастер-классы по лепке фигур из снега;

13.00 – 15.00: Соревнования мото- и парапланеристов; забег Дедов Морозов; катание на коньках и со снежной горки, анимация детская и взрослая, работа фотозон, выставка и фото с хаски, маламутами, загадываем желания в резиденции Деда Мороза, соревнования по зимнему плаванию;

14.30 – 15.00: Открытие зимнего турсезона на Алтае.

2 декабря:

07.00 – 08.00: Отправление экскурсионных автобусов в Лебединый заказник (график спрашивать в турагентствах);

10.00 – 16.00: Праздник и народные гуляния на территории Советского района, возле заказника;

11.00-14.00: Праздник «Зимняя сказка» (Бийский р-он, с. Полеводка, парк «Легенда»);

11.00-17.00: Хоккейный турнир в с. Урожайное.