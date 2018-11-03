«Карасо»: Как на Алтае прошел фестиваль детского творчества имени Валерия Золотухина

3 Нояб. 06:00 2018-11-04T17:13:46+03:00

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В Алтайском крае состоялся уже четвертый Фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «ИСТОК». В этом году он получил статус Межрегионального.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/676388" frameborder="0"></iframe> Гала-концерт фестиваля "Исток" (Быстрый исток).Анна СЕМИНА

С каждым годом число участников растет. Фестиваль успешно развивается – это нельзя не отметить. В этот раз его посетили около 250 ребят от пяти лет и старше: это девять детских театров и 45 отдельных исполнителей. Надо сказать, что и качество творческих номеров и спектаклей заметно растет, при этом все, включая жюри, понимают, что порой, чтобы создать постановку и принять участие в чем-то подобном, собирать деньги приходится, чуть ли не всем селом. Чего не сделаешь ради счастья собственного ребенка…

Фестиваль "Исток"Фото: Анна СЕМИНА

На перекладных

Сложнее всего добираться до Быстрого истока было гостям из Тывы – красавицам-девчонкам из центра детского творчества «Авырал» сначала пришлось на автобусе ехать из села Тээли Бай-Тайгинского кожууна до Абакана. Там они пересаживались на поезд до Новокузнецка. Потом пересаживались на поезд «Новокузнец-Барнаул». И уже из столицы Алтайского края добирались до Быстрого истока на автобусе, но ничуточку об потраченном времени не пожалели. Тяжелый путь девочки перенесли стойко. А горячий прием компенсировал все неудобства. На каждый вопрос «Как вам у нас?», руководитель делегации Куулар Айлыкмаа с заметным акцентом и широкой улыбкой отвечала:

- Карасооооо.

Фестиваль "Исток"Фото: Анна СЕМИНА

Их даже не смутило, что жить все дни пришлось в школе, а питаться в столовой. Дети вообще во время закрытия фестиваля буквально светились от счастья, ведь здесь они нашли много новых друзей и получили дополнительный опыт нахождения на сцене. Такой нужный в этом нежном возрасте.

Любимчики публики

Организаторы отмечают, что некоторые участники фестиваля «Исток» покорили их с первого взгляда. Среди них девятилетний Семён Веселков из Камня-на-Оби. В театральной студии он занимается всего полтора месяца и пока многое делает по подсказке своего педагога, но ему уже пророчат многообещающее будущее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/676182" frameborder="0"></iframe> Семён Веселков (Камень-на-Оби).Анна СЕМИНА

- Я участвовал в номинациях «Вокал» и «Художественное слово». Я исполнил песню Валерия Золотухина «Надоело воевать» из фильма «Бумбараш». Если честно, я не смотрел этот фильм, только саму песню, как ее пел Валерий Сергеевич. Мне ее дали и я сразу ее выучил, - признается мальчонка.

За свой номер Семён получил специальный приз Министерства культуры Алтайского края, а также дипломы участника в двух номинациях. Больше него самого победе была рада его преподаватель – педагог театрального отделения школы искусств «Колосок» Елена Павленко.

Фестиваль "Исток"Фото: Анна СЕМИНА

- Мама Семёна была в первом наборе нашей школы искусств, а вот он уже ее последователь. Когда мы готовили ребят к выступлению, то предложили им на выбор материал. Мы сказали, что надо исполнить то, о чем они не могут молчать, о чем хотят сказать зрителю: о природе, о России, о человеке, о душе. Во время подготовки для меня стало большим открытием то, что дети многое чувствуют, а благодаря этому событию о многом могут задуматься и дальше идти в жизнь качественно другими людьми. Мы сами здесь увидели такое многообразие. Сидя дома нигде с этим не встретишься, - рассказывает она.

Фестиваль "Исток"Фото: Анна СЕМИНА

От утюгов до книг

А вот что удивило, так удивило, так это призы, которые предоставили партнеры мероприятия. В частности депутаты Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Лямин и Андрей Осипов «скинулись»… на утюг. Да, бесспорно нужная вещь в театре, но все же это дети и они явно ждали не этого. Даже взрослые удивились.

А вот депутат Государственной думы Наталья Кувшинова презентовала модный у молодежи фитнес-браслет. Правда достался он целой творческой мастерской. Как его будут делить ее участники – тоже вопрос.

Как признались сами ребята, они больше обрадовались сувенирной продукции, которую получили абсолютно все, а также книгам о Валерии Золотухине.

Фестиваль "Исток"Фото: Анна СЕМИНА

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