2018-11-04T09:20:35+03:00
Звезды

С годами только молодеет: «Сказка» отметила 55-летний юбилей

Кукольный театр пригласил на капустник «Здесь бегают фантазии на тоненьких ногах» [фото]
Дарья САВЕНКО
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Первые упоминания о гастролирующем по Алтайскому краю театре кукол появилась еще 80 лет назад – в 1938 году.Первые упоминания о гастролирующем по Алтайскому краю театре кукол появилась еще 80 лет назад – в 1938 году.Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 1 ноября, Алтайский театр кукол «Сказка» пригласил друзей, коллег и самых преданных зрителей на творческий вечер, посвященный своему 55-летнему юбилею.

Первые упоминания о гастролирующем по Алтайскому краю театре кукол появилась еще 80 лет назад – в 1938 году. Но только через 30 лет началась полномасштабная работа. И вот, уже 55 лет театр дарит настоящую сказку не только детям, но и взрослым.

– 55 лет для театра – это много или мало? Это не просто дата, это целая эпоха. По человеческим меркам, возраст вполне можно назвать почтенным, но к нашему театру это не относится. С годами он только молодеет, – подчеркивает директор театра Надежда Васильева. – Появляются новые постановки и проекты. Только в 2017 году театр прирос двумя значимыми внутритеатральными проектами для самых маленьких зрителей: «Театр на подушках» и детская студия «Юные кукольники». С уверенностью можно сказать, что Алтайский театр кукол сегодня – живой, азартный, озорной, молодой, непредсказуемый и энергичный.

Сами кукольники признаются, что огромное счастье видеть, как в «Сказку» приводят своих детей родители, которые сами еще детьми посещали театр. Уже несколько поколений зрителей смотрят сказку «Жили-были Дед и Баба», «Звёздный мальчик», «Малыш и Карлсон», «Солнышко и снежные человечки», «Три поросёнка» и другие. Всего же, за годы существования тетра на его сцене было поставлено свыше 160 спектаклей.

Театру Сказка 55 лет.

Вечер-капустник прошел под названием «Здесь бегают фантазии на тоненьких ногах». Вдохновились актеры театра недавней премьерой яркого и абсурдного спектакля «Алиса в Стране чудес» и не прогадали! Озорство, радость, драматизм и юмор – именно так прошел юбилейный вечер для близких людей. Среди них был и заслуженный деятель искусств Украины Евгений Гимельфарб, который с 1977 по 1987 был главным режиссером театра. С его именем связана целая эпоха творческих открытий и громких премьер.

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр кукол «Сказка» отметил 55-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

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