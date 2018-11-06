Алтайский край вымирает

6 Нояб. 04:00 2018-11-07T08:04:30+03:00

С начала 2018 года из региона уехали более 25 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2018 года из региона уехали более 25 тысяч человек

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В Алтайском крае падает рождаемость, растет смертность, а число уехавших в другие страны и регионы превышает количество тех, кто рискнул переселиться к нам. По сути, регион вымирает.

Ориентир - нормальная работа

С начала 2018 года из Алтайского края уехали 25 644 человека. В основном люди меняют прописку в поисках более высокооплачиваемой работы. В нашем регионе по-прежнему получают меньше всех в Сибири - средняя зарплата не дотягивает даже до 25 тысяч рублей. При этом в России люди получают около 42 тыс. рублей (тоже в среднем).

Недавно социологический факультет АлтГУ провел исследование. В опросе участвовали 1200 человек в возрасте от 15 до 75 лет. Более 30% опрошенных планируют покинуть Алтайский край. Среди причин, по которым они хотят сменить место жительства: улучшение благосостояния, обеспечение будущего детей и поиск работы. В другой регион России из Алтайского края хотели бы переехать 6,8% респондентов, в другую страну - 3,6%. Еще 12,4% ответили, что хотели бы уехать, но пока не знают куда.

Молодежи скоро не останется?

Среди молодежи до 29 лет не хотят никуда переезжать только 33% респондентов, остальные рассматривают переезд как толчок в жизни. По мнению социолога Дарьи Омельченко, это объясняется мобильностью молодых людей.

- В последние годы меняется миграционное поведение молодежи, и не только Алтайского края. Пришел прогресс, а с ним мобильность. Становится совершенно нормальным получить основное образование в одном месте, высшее - в другом, уехать на работу туда, где ты будешь более востребован, - пояснил социолог.

Между тем с начала 2018 года в Алтайский край приехали на ПМЖ 22 644 человека. Это ровно на три тысячи меньше числа тех, кто уехал. Такая статистика практически не меняется уже многие годы.

Рожать не хотят

Еще одни цифры не в нашу пользу - умирают в крае чаще, чем рождаются. За девять месяцев этого года на свет появились 17 863 малыша. Умерло при этом почти на 7,5 тысячи больше - 25 298 человек. Такая тенденция прослеживалась и в прошлом году, за январь-сентябрь на 19 373 родившихся пришлось 24 994 умерших.

Больше всего в Алтайском крае умирают от сердечнососудистых заболеваний. Болезни сосудов и сердца свели в могилу 10 116 человек. Наиболее распространенная причина - хроническая ишемическая болезнь сердца.

- В группе риска - мужчины после 50 - 60 лет и женщины, вступившие в климактерический период, - подчеркивает главный терапевт Алтайского края Ирина Бахарева. - Причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний может стать сочетание таких факторов, как наследственность, курение, избыточной прием алкоголя, сахарный диабет, избыточный вес, артериальная гипертония, гиподинамия.

От новообразований скончались с начала года 3764 человека. Как правило, у мужчин чаще обнаруживают рак легкого, а у женщин - молочной железы.

От внешних причин в 2018 году умерли 1963 жителя Алтайского края. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 159 человек, отравились алкоголем 110 человек. Число тех, кто решил расстаться с жизнью самостоятельно, - 472. Убили в прошлом году 140 жителей региона.