2018-11-04T09:20:35+03:00
Недвижимость

Выход из кризиса: в Алтайском крае взяли ипотеки на 25 млрд. рублей

Застройщики не успевают за спросом на жилье
Дарья САВЕНКО
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Выход из кризиса: в Алтайском крае взяли ипотеки на 25 млрд. рублейВыход из кризиса: в Алтайском крае взяли ипотеки на 25 млрд. рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Рынок недвижимости Алтайского края вышел из кризиса. Об этом говорят не только сами застройщики, но и официальная статистика - за девять месяцев текущего года жители региона взяли 18 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 25 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года было 11 700 займов и 15,2 млрд. рублей.

Ставка снижается - жилье покупается

По данным алтайского Центробанка, в основном покупатели недвижимости берут ипотечные кредиты на 15,7 года. Средний процент по ипотеке при этом составляет 9,6%. Год назад эта цифра равнялась 11%, а в 2016 году - 13%.

По словам председателя Союза риэлторов Барнаула и Алтая Дмитрия Дворядкина, таких показателей не было даже в докризисные годы.

- Рынок недвижимости края и Барнаула вышел из кризиса, это видно по рекордным объемам выдачи ипотеки. Сейчас на рынке идет активная фаза. Всем - и потенциальным покупателям, и застройщикам - хотелось бы, чтобы она длилась как можно дольше для того, чтобы окончательно нивелировать негативные процессы, которые произошли с 2015 по 2017 гг., - сказал он.

Перспективный центр

Сегодня краевой рынок недвижимости умудрился догнать показатели годичной давности. В январе-сентябре 2018 года в регионе введено 565,5 тысячи «квадратов», это на 149,2% больше прошлогодних показателей.

Один из самых популярных районов у потенциальных покупателей барнаульской недвижимости - центр города. Однако жилой фонд этого района уже не отвечает запросам покупателей.

- Раньше здесь были популярны квартиры-студии, сегодня покупатели спрашивают трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, причем в кирпичных домах, - отметил Дмитрий Дворядкин.

По сути, город сегодня может развиваться только в две стороны - в центре и за своими пределами. Причем второй вариант возможен только в случае строительства третьего моста. Предполагаемая трасса будет пересекать Павловский тракт в районе Новомихайловки и Змеиногорский тракт - за поселком Бельмесево. Третий мост через Обь будет вести к поселку Лесному (между Бобровкой и Фирсово) и далее к Чуйскому тракту.

Кстати

Согласно генплану, в Барнауле будет выделено 15 территорий под жилую застройку, однако на них уже находятся дома, в том числе ветхие, подлежащие сносу. По словам исполнительного директора регионального Союза строителей Кирилла Науменко, в этом кроется серьезная загвоздка. Фактически переселить людей из этих домов невозможно, ведь граждане имеют право отказаться от переезда. Либо для этого потребуются немалые средства, что существенно ударит по карману застройщиков, поэтому вряд ли они на это пойдут.

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