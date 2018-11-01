2018-11-02T09:35:39+03:00
Общество

Три года после авиакатастрофы над Синаем: как сложилась судьба дочери Юлии Масленниковой

Девочка живет с прабабушкой и общается с папой
Марина КОЧНЕВА
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Юлия МасленниковаЮлия МасленниковаФото: Личный архив героя публикации
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31 октября 2015 при крушении российского самолета над Синайским полуостровом погибла жительница Барнаула Юлия Масленникова. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Похоронили тогда Юлю только в декабре, после генетической экспертизы останков. Друзья вспоминают ее как жизнерадостную, энергичную и целеустремленную.

- Зажигательная была, солнечная. Мечтала слетать на море и вот, – рассказывали «КП» ее близкие подруги.

Еще до похорон между родственниками Юлии вспыхнул скандал по поводу того, где и с кем будет жить ее дочка.

До трагедии девочка вместе с мамой и прабабушкой Людмилой Михайловной жила в Санкт-Петербурге, где Юля нашла работу и строила большие планы. Но свекровь Юли и ее бывший муж также заявляли свои права на опекунство. К этому времени вышла из мест заключения и Ольга, мама Юлии.

Скандал между родственниками тогда выплеснулся в СМИ вместе с грязью друг на друга.

- Сейчас страсти улеглись, хотя долго судились, - поделилась с « КП» Ольга Мельникова, мама Юлии.

По словам женщины, сейчас ее внучка Вероника живет в Барнауле с прабабушкой Людмилой Михайловной, а опекуном девочки является отец - бывший муж Юли Алексей. Семьи общаются - якобы потом все попросили друг у друга прощения.

Полученные от государства деньги - компенсацию за гибель Юлии, по словам Ольги Мельниковой, родственники вложили в квартиру, которую купили Веронике.

- Я десятилетнюю внучку видела два месяца назад, для нее я не бабушка, чужая тетя, - говорит Ольга. - Тогда в 2015 я только освободилась (три года к тому времени дочь не видела), и Юля должна была прилететь ко мне на день рождения в декабре. А в октябре самолет рухнул. Мне до сих пор какие-то бумаги из следственного приходят, все разбираются, что там было…

- Девочка меня не помнит, со свекровью Людмилой Михайловной мы не общаемся, - говорит Мельникова. - Дочь Юля была бы жива, я бы, конечно, общалась с внучкой… Знаю, что учится в гимназии 42, там и я училась, и Юлия. Учится хорошо.

Женщина поделилась, что пережила инсульт, имеет инвалидность

- У меня в жизни одни похороны, - тяжело вздохнула собеседница, - в двадцать лет родителей похоронила, в 32 года мужа первого, Юлиного отца, и три года назад Юлю… На кладбище я у дочери пионы, розы посадила. Только розы замерзли…

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