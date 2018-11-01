2018-11-01T19:36:46+03:00
Общество

Алтайский полицейский участвует в конкурсе «Народный участковый»

Голосуйте за нашего кандидата на сайте «КП»
Иван ОЛЕКСЮК
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Майор полиции Евгений Червонный.Майор полиции Евгений Червонный.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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1 ноября 2018 года в МВД России и на сайте «Комсомольская правда» стартовал финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Алтайский край представляет старший участковый уполномоченный пункта «Западный» отдела полиции по Октябрьскому району Барнаула Евгений Червонный. Мужчина служит в полиции с 2009 года – он следит за порядком на «потоке», одном из самых сложных участков города. До этого работал на заводе, когда появилась возможность устроиться на работу в органы – обрадовался.

- Всегда хотел помогать людям, - говорит участковый.

За время работы было всякое – выезды на места преступлений, жалобы жильцов на дебоширов, задержки допоздна на работе, но, по словам Евгения, разочарования в службе нет.

Сейчас у него на контроле пять поднадзорных – некоторым из них запрещено выходить из дома после 10 вечера – проверять их приходится в разное время, в том числе, и по ночам. Также участковый следит за теми, кто вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

- Прихожу с проверками, опрашиваю соседей, интересуюсь, какой образ жизни ведут поднадзорные, провожу беседы, - говорит Евгений.

Порой участковый возвращается домой глубоко за полночь, но семья Евгения понимает важность его работы и всячески его поддерживает. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Порой участковый возвращается домой глубоко за полночь, но семья Евгения понимает важность его работы и всячески его поддерживает.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Участковые обходят не только уголовников, семейных дебоширов и пьяниц, они должны проверять жильцов, имеющих разрешение на ношение оружия, отрабатывать жалобы на шумных жильцов и т.д.

Порой участковый возвращается домой глубоко за полночь, но семья Евгения понимает важность его работы и всячески его поддерживает.

Наша служба и опасна и трудна

День участкового начинается рано утром. Евгений получает табельное оружие – к счастью, еще не было по-настоящему опасных ситуаций, когда его приходилось бы применять против людей.

- Случалось, нужно было идти с рейдом к осужденным за убийства, которые недавно освободились. Изучаешь его дело, если человек реально может представлять угрозу, обычно берешь с собой напарника – как правило, участкового с соседнего участка, - рассказал Евгений Червонный.

А вообще, люди попадаются разные, одни чаю предлагают, зовут поужинать, другие озлоблены на весь мир. Третьи вообще видят в участковом отдушину и спешат поделиться всеми своими горестями и проблемами – выслушать нужно всех.

Работа в поле

Когда на участке происходит ЧП, на место обязательно приходит участковый, который знает всех потенциально опасных людей в районе - он может дать наводку оперативникам, кого проверить в первую очередь. Зачастую это играет ключевую роль в раскрытии преступления по горячим следам.

Кстати, на счету Евгения Червонного два задержании лиц, находящихся в розыске.

- Это не матерые уголовники, такими у нас оперативники занимаются. Этих ребят нашли во время рейда – они распивали алкоголь в шумной компании. Начали проверять, они в розыске числятся – конечно, их сразу доставили в отделение. Проблем с задержанием не было – люди, если в адекватном состоянии, соглашаются самостоятельно проследовать в отделение. Если буянят или оскорблять начинают, иногда достаточно пригрозить вызовом наряда, они тогда сразу притихают, - говорит участковый.

Как проголосовать

Финальный этап голосования (отборочный прошел в подразделениях полиции и на сайтах региональных управлений МВД) завершится 10 ноября. В ходе онлайн-голосования выберут самого народного участкового из представителей 83 регионов России.

Внимание! Победитель и призеры, участники заключительного этапа конкурса будут поощрены внеочередными званиями, нагрудным знаком МВД России «Победитель Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», ценными подарками, а также почетными грамотами. А самый народный участковый получит главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот".

Проголосовать за нашего земляка можно по ссылке (не забудьте авторизоваться через соцсети).

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