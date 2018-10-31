В Сибири Хэллоуин считался временем волчьего огня

31 Окт. 14:14 2018-11-01T11:31:29+03:00

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Алтайский автор популярных мистических бестселлеров, исследователь шаманизма Андрей Коробейщиков разместил на своей странице в "Фейсбуке" пост о Хэллоуине.

По мнению Коробейщикова, самое страшное в Хэллоуине то, что чужие праздники, вписываясь в наш календарь, вытесняют со временем наши исконные.

- Для ирландцев, у которых был позаимствован праздник, называвшийся Самайном, это глубочайшее мистическое переживание, связанное с почитанием истории и пантеона существ, пришедшего из кельтской мифологии, - напоминает писатель. - Во время Самайна, по верованиям кельтов, мир людей и мир потусторонних существ теряли свои границы. Если современные россияне исполняют определенные ритуалы, связанные с этим праздником, пусть и не всерьез, пусть просто на уровне карнавала, то нужно быть готовым к реальному контакту с теми существами, в которых верило не одно поколение кельтов.

Темная старуха Кайлех

Ритуалы Самайна, по словам писателя, были средством для сохранения своей жизни и души, а не весельем.

- Кельты считали, что это время, когда благодатная Летняя Дева покидала наш мир, уходя на всю зиму в землю, а на ее место приходила Темная Старуха Кайлех, плетущая вьюги, хозяйка холодных зимних ветров. А Рогатый Бог в это время становился Разрушителем, Диким Охотником за душами людей, - рассказывает Андрей, - поэтому в канун праздника люди старались стать недосягаемыми для этих божеств.

- И это не ограничивалось вырезанием на тыквах и переодеванием в образ нечисти, – подчеркивает мистик. - Эти атрибуты пришли уже гораздо позже, когда Самайн заменил Хэллоуин (All-Hallows-Even), смешав в себе христианские и галльские традиции. Его стали широко отмечать в США и Канаде, где было много выходцев из Старого Света, а потом он пришел и в Россию, как и множество элементов американской культуры, которые мы бездумно переняли, зачастую совершенно не понимая их сакральной сути.

Время волчьего огня

По версии Коробейщикова, этот день по-особому праздновался в сибирской традиции.

- Считалось, что наступало время холода, стужи и потусторонних влияний, - рассказывает автор мистических бестселлеров. - В это время люди прибегали к помощи родовых духов и практиковали ритуалы, которые позволяли им удерживать свой внутренний огонь до окончания «времени темной стужи». Это были особые практики, связанные с поддержанием энергии в теле. Считалось также, что это самое опасное в году время, длится «семь по семь дин» - то есть, как раз до дня зимнего солнцестояния, когда солнце переваливало самую длинную ночь и набирало свою силу.

По словам Коробейщикова, у Сибирских Охотников (людей, обладающих тайными знаниями, силой и интуицией) это время именовалось «временем Волчьего Огня».

- Раньше, вопреки современным стереотипам, волк считался верным спутником людей и противником тьмы, – пишет исследователь алтайского шаманизма. - Охотники верили, что во время разгула потусторонних сил волки охраняли людей, не боясь ни зимней стужи, ни ночной темноты. Именно поэтому, как раз в эти дни, Охотники творили специальные огненные ритуалы, собирались семьями, усиливая свой «Огонь», окружали себя специальными оберегами.

- И хотя обряды «ряжения» тоже были частью многих праздников, наши предки четко понимали, что и для чего они делают, - подчеркнул писатель.

Справка

Андрей Коробейщиков — автор популярных художественных произведений «ИТУ Тай», «Пустенье», «Камкурт» и других. Создатель и главный тренер «Школы психофизической самозащиты «Белый волк».

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