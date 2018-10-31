Депутат Госдумы Александр Прокопьев провел в Барнауле личный прием

31 Окт. 11:02 2018-10-31T12:57:58+03:00

К нему обратились и с проблемами, и с благодарностями за уже оказанную помощь

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Александр Прокопьев, депутат Государственной думы РФ, в столице Алтайского края провел личный прием. На встречу пришли представители Юнармиии Бийского округа, активисты барнаульской гимназии №45, сельчане Залесовского района, жители Барнаула.

Юные патриоты

Юнармейцы из Бийска, пришли на личный прием, увлеченные идеей снять клип для участия в патриотическом флешмобе, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юные патриоты рассказали, что уже придумали сюжет для ролика и им только не хватает съемочной группы. Депутат ГД пообещал оказать содействие, съемки начнутся уже в ближайшее время.

Юнармейцы из Бийска, пришли на личный прием, увлеченные идеей снять клип для участия в патриотическом флешмобе.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мосты дружбы

Другая инициатива молодежи тоже не осталась без внимания Александра Прокопьева: десятиклассники барнаульской гимназии №45 рассказали о работе клуба национальной дружбы «Алтайский калейдоскоп». Ребята вот уже несколько лет поддерживают отношения со сверстниками из Монголии через Интернет. Делятся новостями, обмениваются фотографиями и проводят телемосты.

- Мы периодически проводит телемосты с Монголией. Знакомим со своей культурой: показываем танцы, постановки, учим русскому языку. Теперь хотим сами с монгольской культурой познакомиться, - рассказала гимназистка Дарья Орлова.

Ребята попросили Александра Сергеевича помочь с организацией поездки в Монголию. Депутат отметил важность развития контактов с соседними государствами и пообещал помочь. Поездку в Улан-Батор ребята запланировали на весенние каникулы.

Некачественный ремонт

А вот жители Октябрьского района Барнаула обратились к Александру Прокопьеву с проблемой. В этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали улицу 40 лет Октября. Горожане уверены, что ремонт был выполнен некачественно.

- Дорожники не везде установили бордюрный камень, не во всех местах уложили газон и отсыпали грунт. Боимся, что работы до конца так и не доведут, - сказала жительница района Ирина Подлегаева.

Александр Прокопьев пообещал сделать депутатский запрос и разобраться в проблеме.

С благодарностью

Уже несколько лет подряд Фонд Александра Прокопьева поддерживает фестиваль национальных культур в Борисово Залесовского района. А минувшим летом Фонд помог борисовцам организовать поездку на ежегодный национальный фестиваль «РаскеньОзкс» в Мордовию. В селе преимущественно проживают мордовцы, поэтому поездка для них имела огромное значение. Кстати, планы у жителей села грандиозные – стать центром мордовской диаспоры Сибирского федерального округа.

На прием к Александру Прокопьеву они приехали, чтобы лично поблагодарить за оказанную поддержку и вручить благодарственное письмо, а также памятный подарок от Анатолия Чушкина, Министра по национальной политике Республики Мордовия, за сохранение и развитие национальной культуры на Алтае.