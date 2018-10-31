Хэллоуин в реальности: самые страшные квесты Барнаула

31 Окт. 08:02 2018-10-31T11:29:06+03:00

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31 октября - Хэллоуин. «Комсомолка» составила рейтинг самых страшных квестов Барнаула, основываясь на отзывах посетителей.

Немыслимое

Душевнобольной профессор из медицинского университета каждый день бесследно похищает людей. Его основная цель – создание абсолютно идеального человека.

Расчленяя своих жертв, он отбирает у них идеальные, на его взгляд, органы и части тел. Вот уже второй год жертвы одна за другой исчезают без малейших улик. Полиция бессильна. Надежда лишь на то, что жертвы смогут сами вырваться из плена, сбежать и рассказать всем, где находится его логово и где он хоронит всех тех, кому так и не удалось выбраться…

Вы попали в его плен! Но у вас появился шанс сбежать. У вас совсем немного времени, чтобы освободиться и выбраться. Если вам не удастся сбежать до его возвращения, он распилит каждого своей циркулярной пилой на разделочном столе.

Кто проводит: Реалисти квест «Клетка»

Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 59, тел. 960-963-86-93

Стоимость: 2000 рублей за команду - с присутствием аниматора, 3000 рублей за команду - тактильный квест

Команда: 2-4 человека

Время: 60 минут

Кошмар

Очень экстремальный квест. Представьте, что вы оказались в реальной обстановке и ваша жизнь висит на волоске! Единственная цель: выжить. И это не просто испытание. Здесь вас ждёт: полный физический контакт, буря эмоций, незабываемые впечатления. Вы готовы победить свой «КоШмаР»?!? Пришло время шагнуть за грань.

Кто проводит: Реалити-квест «Кошмар»

Адрес: Барнаул, ул. Чеглецова 25а, тел. 913-028-89-57

Стоимость: 2000 -3500 рублей за команду (в зависимости от сложности и наличии спецэффектов)

Команда: 2-5 человек

Время: 60 минут

Хэллоуин: самые страшные квестыФото: Олег УКЛАДОВ

Мертвая ночь в Барнауле

Квест проходит в вечернее время в заброшенном здании на 1500 кв. м. с 15 актерами-зомби. По легенде правительство тайно разрабатывало смертельный вирус в своих секретных лабораториях по всей России. Но никто понятия и не имел, что он скрывается в нашем городе. Во время очередного испытания, произошла утечка вируса. Вирус вырвался на свободу и заразил сотрудников лаборатории, а потом распространился по всему городу. Все инфицированные превратились в кровожадных зомби. Чудом выживший сотрудник скрывается в лаборатории и работает над созданием вакцины. Но ему нужна помощь. Кто отважится помочь и спасти город от зомби апокалипсиса?

Кто проводит: Реалити квест QUANTUM

Адрес: Барнаул, ул. Короленко, 40, цокольный этаж, вход со двора, тел. 929- 397-30-70

Стоимость: 3,5 – 4,5 тысячи рублей за команду

Команда: 3-5 человек

Время: 60 минут

Астрал

Подсознание человека больше всего боится того, во что верит, но не видит, при этом дорисовывая в голове еще более ужасные картины. Хватит ли вам смелости отправиться в опасное и интересное приключение по Астралу и выйти из потустороннего мира раньше, чем он завладеет вами? Собирайте команду и покажите, на что вы способны!

Кто проводит: Реалити квест АртRoom

Адрес: Барнаул, улица Гоголя, 75, тел. (3852) 605-101

Стоимость: 1800-2500 рублей за команду

Команда: 2-6 человек

Время: 60 минут

Хэллоуин: самые страшные квестыФото: Олег УКЛАДОВ

Biohazard

Правительство запустило проект "Альфа ген", в ходе исследования команда ученых проводит эксперименты на людях. Это не придается огласке. В разных частях страны пропадают люди... Вы тоже попали под удар. Эксперимент вышел из-под контроля, зараженными стали не только испытуемые, но и ученые. Вам нужно выжить.

Кто проводит: Квест-компания «Время»

Адрес: Барнаул, ул.Аносова, 3Б, тел. 913–089–61–60

Стоимость: 2-3,5 тыс руб за команду

Команда: 2-7 человек

Время: 60 минут

Логово

Итак… вы попали в логово хирурга маньяка, совсем скоро он придет за вами… но у вас есть еще время разгадать все загадки и головоломки, открыть все тайные комнаты (а может быть, некоторые лучше не отпирать никогда?), преодолеть свои страхи, а затем отыскать путь к спасению.

Кто проводит: Danger Quest

Адрес: Барнаул, ул. Северо-Западная, 155А, тел. 903–912–30–23

Стоимость: 1,6-2,5 тыс руб за команду

Команда: 2-6 человек

Время: 60 минут

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