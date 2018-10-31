Хэллоуин в реальности: самые страшные квесты Барнаула
31 октября - Хэллоуин. «Комсомолка» составила рейтинг самых страшных квестов Барнаула, основываясь на отзывах посетителей.
Немыслимое
Душевнобольной профессор из медицинского университета каждый день бесследно похищает людей. Его основная цель – создание абсолютно идеального человека.
Расчленяя своих жертв, он отбирает у них идеальные, на его взгляд, органы и части тел. Вот уже второй год жертвы одна за другой исчезают без малейших улик. Полиция бессильна. Надежда лишь на то, что жертвы смогут сами вырваться из плена, сбежать и рассказать всем, где находится его логово и где он хоронит всех тех, кому так и не удалось выбраться…
Вы попали в его плен! Но у вас появился шанс сбежать. У вас совсем немного времени, чтобы освободиться и выбраться. Если вам не удастся сбежать до его возвращения, он распилит каждого своей циркулярной пилой на разделочном столе.
Кто проводит: Реалисти квест «Клетка»
Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 59, тел. 960-963-86-93
Стоимость: 2000 рублей за команду - с присутствием аниматора, 3000 рублей за команду - тактильный квест
Команда: 2-4 человека
Время: 60 минут
Кошмар
Очень экстремальный квест. Представьте, что вы оказались в реальной обстановке и ваша жизнь висит на волоске! Единственная цель: выжить. И это не просто испытание. Здесь вас ждёт: полный физический контакт, буря эмоций, незабываемые впечатления. Вы готовы победить свой «КоШмаР»?!? Пришло время шагнуть за грань.
Кто проводит: Реалити-квест «Кошмар»
Адрес: Барнаул, ул. Чеглецова 25а, тел. 913-028-89-57
Стоимость: 2000 -3500 рублей за команду (в зависимости от сложности и наличии спецэффектов)
Команда: 2-5 человек
Время: 60 минут
Хэллоуин: самые страшные квестыФото: Олег УКЛАДОВ
Мертвая ночь в Барнауле
Квест проходит в вечернее время в заброшенном здании на 1500 кв. м. с 15 актерами-зомби. По легенде правительство тайно разрабатывало смертельный вирус в своих секретных лабораториях по всей России. Но никто понятия и не имел, что он скрывается в нашем городе. Во время очередного испытания, произошла утечка вируса. Вирус вырвался на свободу и заразил сотрудников лаборатории, а потом распространился по всему городу. Все инфицированные превратились в кровожадных зомби. Чудом выживший сотрудник скрывается в лаборатории и работает над созданием вакцины. Но ему нужна помощь. Кто отважится помочь и спасти город от зомби апокалипсиса?
Кто проводит: Реалити квест QUANTUM
Адрес: Барнаул, ул. Короленко, 40, цокольный этаж, вход со двора, тел. 929- 397-30-70
Стоимость: 3,5 – 4,5 тысячи рублей за команду
Команда: 3-5 человек
Время: 60 минут
Астрал
Подсознание человека больше всего боится того, во что верит, но не видит, при этом дорисовывая в голове еще более ужасные картины. Хватит ли вам смелости отправиться в опасное и интересное приключение по Астралу и выйти из потустороннего мира раньше, чем он завладеет вами? Собирайте команду и покажите, на что вы способны!
Кто проводит: Реалити квест АртRoom
Адрес: Барнаул, улица Гоголя, 75, тел. (3852) 605-101
Стоимость: 1800-2500 рублей за команду
Команда: 2-6 человек
Время: 60 минут
Хэллоуин: самые страшные квестыФото: Олег УКЛАДОВ
Biohazard
Правительство запустило проект "Альфа ген", в ходе исследования команда ученых проводит эксперименты на людях. Это не придается огласке. В разных частях страны пропадают люди... Вы тоже попали под удар. Эксперимент вышел из-под контроля, зараженными стали не только испытуемые, но и ученые. Вам нужно выжить.
Кто проводит: Квест-компания «Время»
Адрес: Барнаул, ул.Аносова, 3Б, тел. 913–089–61–60
Стоимость: 2-3,5 тыс руб за команду
Команда: 2-7 человек
Время: 60 минут
Логово
Итак… вы попали в логово хирурга маньяка, совсем скоро он придет за вами… но у вас есть еще время разгадать все загадки и головоломки, открыть все тайные комнаты (а может быть, некоторые лучше не отпирать никогда?), преодолеть свои страхи, а затем отыскать путь к спасению.
Кто проводит: Danger Quest
Адрес: Барнаул, ул. Северо-Западная, 155А, тел. 903–912–30–23
Стоимость: 1,6-2,5 тыс руб за команду
Команда: 2-6 человек
Время: 60 минут
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