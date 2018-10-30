Проверка слуха: На Алтае дедушку в аптеке обрызгали освежителем

30 Окт. 16:55 2018-10-31T07:58:44+03:00

Фармацевтам не понравилось, как от него пахнет

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На Алтае сотрудницы аптеки обрызгали дедушку освежителем воздуха и сняли все это на видео. Во вторник, 30 октября, ролик разлетелся по интернету.

Кто именно первым опубликовал видео – точно не известно. Однако в массы оно ушло благодаря ресурсу Mash. Его опубликовали вместе с комментарием о том, что ролик был снят в Алтайском крае, но авторы явно перепутали, уточнив, что все произошло в Горно-Алтайске, а это уже Республика Алтай.

На кадрах видно, как к сидящему у витрине дедушке подходит сотрудница аптеки и начинает обрызгивать его освежителем воздуха. Судя по всему, от мужчины плохо пахло. Другое объяснение просто не приходит на ум.

- Хочешь вкусно пахнуть? – говорит девушка в кадре.

- Хватит! – отмахивается от нее дедушка.

- Давай в рот брызну?

- Не надо!

- А что? Давай! Ты только посмотри! Это Коко Шанель! Аромат «Мохито»: мята и лимон. Ты «Мохито» пил?

- Не пил.

Работницы аптеки издеваются над дедушкой.Автор: Mash

На протяжении короткого видео за кадром также слышится женский смех. Не исключено, что насмехательство над пожилым человеком также снимает сотрудница аптеки. По крайней мере именно такую версию выдвигает и портал Mash, и Телеграм-канал Life Shot. Кстати, по данным одного из этих источников, после того, как история вскрылась, обеих девушек уволили. По информации другого – оставили на работе, но оштрафовали.

- Мужчина оказался двоюродным дедушкой работницы аптеки. Ее лишили премии и заставили написать объяснительную. Увольнять девушек не собираются, - пишет Mash.

Абсолютное большинство пользователей интернета пришло в гнев, посмотрев данное видео.

- Твари бездушные, ничего святого не осталось уже! Как можно над стариком издеваться? Аукнется им в старости лет, - и это только самое доброе «пожелание» героиням ролика.

Впрочем, нашлось и несколько защитников девушек.

- От него видимо воняет, как от животного, и сидит там целыми днями… Какого <…> моя девушка, целый день работая на кассе в аптеке, должна дышать его гноем и потняком из штанов? – написал молодой человек.

При всем при этом достоверно не известно в каком городе все же произошло данное происшествие, однако как рассказали «Комсомольской правде» - Барнаул», это далеко не самое страшное, с чем приходится сталкиваться сотрудникам аптек:

- На счет данного случая не могу подтвердить был ли он в Барнауле. Мы ни о чем таком не слышали, но могу рассказать другую историю. Как-то в моей аптеке вырвало иностранку, а еще, было дело, приходил старик, явно без определенного места жительства и от него действительно шел сногсшибательный «аромат», правда фармацевты тоже обрызгивали помещение освежителем, но только когда он уже ушел. А вообще, подобных историй много. И не такие заходят: и пьяные, и с запахом испражнений… - рассказал провизор крупной аптечной сети Барнаула.