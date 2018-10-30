Роскачество проверит топливо на алтайских заправках

30 Окт. 12:39 2018-10-31T07:05:56+03:00

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Роскачество совместно с Росстандартом проверят топливо на алтайских заправках. Эксперты выяснят, соответствует ли бензин заявленному октановому числу, проанализируют качественные характеристики топлива, есть ли в нем присадки, а также проверят АЗС на недолив бензина. Всего будет исследовано более 30 параметров.

- Недавно такое исследование провели наши американские коллеги, которые выявили нарушения в ряде штатов. Был большой скандал. В России мы проводим эти исследования в ряде регионов, чтобы сравнить качество топлива. Цель не просто рассказать потребителям, в каких местах стоит заправляться или нет, а понять, где кроется проблема, и исправить ее, - рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

По мнению ряда экспертов отрасли, основными источниками фальсифицированного топлива являются нефтебазы, которые отгружают топливо в розницу. Недобросовестные организации смешивают разные партии топлива, а потом «догоняют» бензин до нужной марки с помощью присадок. Результаты исследований станут известны в ближайшие полтора-два месяца.

Новые рынки для алтайских товаров

30 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава «Роскачества Максим Протасов подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, организация будет исследовать местные товары.

Товары будет предлагать администрация края. Если они пройдут строгое сито, то получат российский «Знак качества». Это поможет им выйти на российский и международный рынок.

- Не в обиду другим регионам могу сказать: мы провели исследования более ста товарных категорий. Роскачество исследует всю корзину потребительских товаров - и продукты питания, и товары легкой промышленности, и другие позиции. Ни в одном товаре из Алтайского края мы не нашли нарушений требований безопасности или нарушений требований заявленного ГОСТа. Это единственный регион с такими показателями, - заявил Максим Протасов.

В Роскачестве также заверили: по их опыту, получение «Знака качества» никак не отражается на цене. Причина очень простая. Увеличение стоимости приводит к падению спроса. Знак качества дает возможность увеличить продажи, поэтому производители получают свою прибыль, не снижая качества, а потребители – хороший продукт.

Подделывают? С этим можно поздравить!

Алтайский край имеет репутацию региона с развитым и экологически чистым сельским хозяйством. Это приводит к увеличению количества подделок алтайских товаров.

На рынке по всей стране можно увидеть большое количество товаров, которые именуются алтайскими. Это сыры, которые, к примеру, делаются в центральной части России, или мед, которого в стране продается гораздо больше, чем производится на Алтае.

По мнению главы Роскачества, Алтай должен гордиться, что его бренд подделывают. Это значит, что его имя узнается, а репутация региона действительно на хорошем счету. С одной стороны, борьба с подделками и защита бренда должна происходить на законодательном уровне. С другой, выявлять подделки поможет Роскачество.

- Мы проводим исследования, которые помогают определить, в том числе, и происхождение продуктов, - говорит Протасов.

Кстати, когда выявляются нарушения, Роскачество передают информацию в надзорные органы, которые принимают соответствующие меры, вплоть до приостановки деятельности нерадивого производителя.

- Мы воздействуем через информирование потребителя. Статистика показывает: в половине случаев, когда аналогичные Роскачеству организации в других странах говорят потребителям правду о бренде, который их обманывает, производитель уходит с рынка. И не потому что его закрыли контрольно-надзорные органы, а потому что их марку перестают покупать. И это действует гораздо сильнее, чем жесткая сила, - говорит Максим Протасов.