Алтай отличился уровнем безработицы

30 Окт. 11:14 2018-10-30T11:15:52+03:00

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По итогам первых восьми месяцев 2018 года уровень безработицы в России составил 4,7%. В Алтайском крае этот показатель еще выше – 5,7%. Мы заняли 59 место из 85 регионов России.

Алтай: одна вакансия – три претендента

Составило рейтинг «РИА Рейтинг» на основании данных Росстата. Цифры неутешительные: в Алтайском крае на одну вакансию претендует 3,2 человека (данные за июнь-август текущего года). Соседняя Республика Алтай оказалась в аутсайдерах – там на одну вакансию 6,2 безработных.

Кемеровская и Новосибирская области в рейтинге тоже ниже Алтайского края, они заняли 61 и 64 места. Здесь число безработных на одну вакансию составляет 2,2 и 2,5 человек соответственно.

Барнаул: одна вакансия для четырех

Увы, но столица Алтайского края тоже не отличается радостной статистикой по уровню безработицы. Печальные данные приводит интернет-рекрутмент HeadHunter. В Барнауле на одну вакансию сейчас претендуют четверо соискателей. При этом в целом ситуация улучшается.

– Конкурс сейчас ниже, чем был в начале года, когда было пять резюме на место. Вызвано это стабильным ростом предложений на рынке труда. Например, с начала года, по отношению к аналогичному периоду прошлого вакансий стало больше на 44%, соискателей на 45%. Работодатели региона явно заинтересованы в персонале, а вот соискатели с осторожностью подходят к смене работы. Это и вызвало снижение конкурса на предложение, – пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елена Таращук.

Ну и ну!

Региональный Минтруд выдает статистику (данные за третий квартал этого года) диаметрально противоположную данным «РИА Рейтинга». Если ориентироваться на цифры министерства, безработицы в регионе фактически нет: в Алтайском крае на 10 вакансий претендует всего семь соискателей!

Цифры

По данным регионального Минтруда, в Алтайском крае проживают около 14 тыс. официальных безработных. Открытых вакансий в базе – почти 21 тыс.