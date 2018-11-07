Где в Барнауле можно увидеть "настоящего" Деда Мороза

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-07T12:36:55+03:00

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Организаторы поездки главного Деда Мороза страны из Великого Устюга раскрыли программу пребывания волшебника в Барнауле.

Как уже ранее сообщалось, Дед Мороз пробудет в столице Алтайского края с 12 по 13 ноября. Его главная цель – конечно же, поздравить с наступающим Новым годом, подарить малышам праздник и подарки, а также заставить их верить в чудеса. Это уже третий визит волшебника в Барнаул, и можно сказать, что даже самые нереальные пожелания детей ему под силу исполнить.

Особое внимание дедушка, как и прежде, уделит деткам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В частности, вместе с компанией помощников он намерен побывать в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4, №1 и №3. Конечно же, этот будут закрытые мероприятия, но не стоит расстраиваться – увидеть Деда Мороза можно и на открытых площадках.

Так, в понедельник, 12 ноября, юных жителей Барнаула и их родителей приглашают на встречу двух Дедов Морозов – российского и алтайского. Они не виделись уже целый год и им есть о чем пообщаться. Место встречи в этот раз новое – Нагорный парк. Начало в 9.30 утра.

Все желающие смогут пообщаться и пофотографироваться с наиболее приглянувшимся дедушкой, либо с обоими сразу. После торжественной встречи Мороз отправится по своим сказочным делам.

Общегородской праздник также состоится на новой площадке. В этом году резиденция Алтайского Деда Мороза переехала в другое место, так что гостей ждут у ТРЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16). Торжество пройдет во вторник, 13 ноября. Гостей ждут в 15 часов. В программе мероприятия - масштабная развлекательная программа, игры, конкурсы и хороводы. Помимо этого будет работать фотозона с волшебным троном, а также здесь установят новогоднюю елку.

Стоит отметить, что «Путешествие Деда Мороза с НТВ» продлится всего два месяца. Оно стартует 8 ноября. В список городов, где побывает волшебник, вошло всего 22 пункта: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тула, Санкт-Петербург, Череповец, Вологда, Ярославль и Москва.

Кстати, еще можно успеть написать письмо на почту Деда Мороза dedmoroz@ntv.ru, и возможно он исполнит именно ваше желание. Звездным гостем Барнаула станет ведущий «Делового утра» на НТВ Максим Привалов. Он также везде будет сопровождать волшебника.