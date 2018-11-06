Жертвами двух педофилов стали дети из Алтайского края от 2 до 11 лет

6 Нояб. 16:10 2018-11-07T11:14:44+03:00

Одного отправили в колонию на 20 лет, второго на 13

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае два педофила получили большие сроки за совращение детей. Самой младшей жертве было всего два года.

Следствие установило, что в марте прошлого года 42-летний житель Воронежской области с «левого» аккаунта, созданного в социальной сети, начал переписку с 11-летней жительницей Алтайского края. Он обсуждал с девочкой темы половых отношений, а она в свою очередь безропотно выполняла его просьбы. В частности мужчина просил ее выслать ему свои обнаженные фотографии. В последствии он выставлял их в социальные сети. Тем самым, по словам следователей, злоумышленник причинил школьнице «психологические и моральные страдания».

- В начале 2018 года он был задержан на территории Московской области и заключен под стражу. Впоследствии суд признал его виновным по двум статьям и назначил 13 лет колонии строгого режима, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

Помимо этого в поле зрения правоохранительных органов попал 40-летний житель Барнаула. Следствие пришло к выводу, что жертвами сексуальных утех мужчины стали двухлетняя девочка и пятилетний мальчик.

- Это были дети его хорошей знакомой. Они давно дружили и время от времени женщина ненадолго оставляла их с приятелем. Тем более, что он был не против и охотно соглашался помочь. Пока матери малышей не было рядом, педофил приставал к ним и снимал все это на камеру мобильного, - поясняют в ведомстве.

Помимо этого, стало известно, что мужчина надругался и над своим семилетним сыном. Еще на стадии предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал, однако это никак не отразилось на решении суда. Его признали виновным по двум статьям: в насилии сексуального характера над детьми и изготовлении порнографических материалов. Барнаульца наказали «по полной» - 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.